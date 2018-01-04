Якутский фильм «Костер на ветру» вошел в список лучших кинокартин 2017 года по версии журнала «Эсквайр». Кинорейтинг состоит из 33 зарубежных и российских фильмов, сообщает ИА YakutiaMedia.

Журнал «Эсквайр» назвал якутский фильм «Костер на ветру» чудом из российской глубинки и сравнил его с последними притчами Клина Иствуда и пейзажными зарисовками Акиры Куросавы. Картина сельского учителя Дмитрия Давыдова повествует о человеческом поступке.

«Простая и могучая история о человеческом поступке, в которой переплетаются христианские и языческие мотивы — настоящая песнь льда и огня по якутски», — пишет журнал.

В кинорейтинг издания так же вошли такие фильмы, как «Ла-ла-лэнд» (США), «Фантастическая женщина» (Чили), «Движение вверх» (Россия), «Дюнкерк» (Великобритания) и другие известные фильмы.