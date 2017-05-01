Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»

Якутский фильм «Костер на ветру» получил три приза на пятом ежегодном национальном кинофестивале дебютов «Движение», который завершился в Омске 29 апреля. Награду за лучшую режиссуру получил Дмитрий Давыдов, лучшим исполнителем мужской роли назван Алексей Устинов. Также автору «Костра на ветру» был вручен специальный приз губернатора Омской области.

«Костер на ветру» — драма о двух стариках из якутского села, трагически потерявших своих сыновей. В то время, как один из них находит в себе силы и возможность жить дальше, другой горит только одним желанием — отомстить. Примечательно, что режиссер фильма Дмитрий Давыдов — самоучка из провинции: он никогда не получал кинообразования, не был причастен к киноиндустрии и почти всю свою жизнь проработал в родном якутском селе Амга учителем начальных классов, а сейчас руководит средней школой в селе Чапчылган.

«Это на самом деле работа немалого масштаба и немалой глубины, — прокомментировал в интервью РИА Новости решение жюри его председатель, режиссер Алексей Попогребский. — Мы не давали Дмитрию «фору» из-за того, что он — самоучка, хотя лично я рад, что в нашем полку режиссеров-самоучек прибыло. Такой замечательный режиссер должен дальше снимать, и пусть наши призы ему помогут».

Кадр из фильма «Костер на ветру»

Ранее «Костер на ветру» был отмечен на международных фестивалях: стал участником самого представительного кинофестиваля азиатского региона, который проходит в корейском Пусане, а также победителем канадского фестиваля «ImagineNATIVE», посвященного проблемам коренных народов мира. Картина была снята всего за две недели и за 1 млн рублей, а все роли в ней исполнили актеры-любители — жители соседних якутских сёл.

«Алексей Устинов, сыгравший главную роль — инвалид. Он попал в аварию и уже лет двадцать сидит дома, без работы — рассказал в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Давыдов. — Он сам сказал мне, что ему скучно, и что он хочет, чтобы в его жизни произошло хоть что-то интересное. Он никогда не играл на сцене, и выглядит в жизни так же, как и в фильме — с такой же бородой, так же заикается. Но по нему сразу видно, что он — хороший человек, проживший честную жизнь. Именно такой герой мне и нужен был. Сниматься ему было тяжело — сказывался возраст, да и съемки были непростые. Мы начинали в семь утра и заканчивали в два ночи. Часть сцен мы снимали в открытом поле при —25 градусов, и приходилось часто делать паузы, чтобы дать возможность отдохнуть актерам».

Церемонию открытия, которая проходила в Омском театре драмы, открыл режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Ее участниками стали президент фестиваля Артем Михалков, актрисы Анна Михалкова и Ольга Сутулова, актер Сергей Пускепалис, режиссеры Алексей Попогребский, Алексей Федорченко, Владимир Котт, Роман Прыгунов, оператор Алишер Хамидходжаев, а также депутат Госдумы Андрей Голушко, заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов и другие.

Согласно статистике, озвученной со сцены организаторами фестиваля, в рамках пятого «Движения» прошло 35 кинопоказов, которые посетили порядка 6700 зрителей. Закрыла фестиваль российская премьера исторического сериала «Гоголь» с участием Александра Петрова («Притяжение») и Олега Меньшикова.