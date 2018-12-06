Якутский фильм «Кэрэл» прошел в финал Национальной молодежной кинопремии

Стали известны имена финалистов первой «Национальной молодежной кинопремии», в этот список вошли молодые кинематографисты и художники-мультипликаторы, продюсеры, операторы и сценаристы, в возрасте от 18 до 30 лет. В номинации «Лучший полнометражный дебют» представлена работа якутянина Валентина Макарова «Кэрэл – невидимая красота».

«Я был счастлив, узнав о том, что наше кино «Кэрэл – Невидимая красота» попало в список финалистов первой «Национальной молодежной кинопремии». Мы создали наше кино от чистого сердца. Я верю, что будущее российского кино — в руках молодых кинематографистов!» – делится Валентин Макаров..

В состав команды профессионального жюри вошли известные кинодеятели России. Якутский фильм представлен в номинации «Лучший полнометражный дебют».

Имена лауреатов премии станут известны 21 декабря. Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Росмолодежи.