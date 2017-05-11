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Культура & Образование
11 мая 2017, 21:59
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Якутский фильм «Феррум» в первый же день на Youtube собрал 10 тысяч просмотров

На днях режиссер Прокопий БУРЦЕВ выложил свой фильм «Феррум» на Youtube. Картину с оригинальной озвучкой и английскими субтитрами в первый же день посмотрели более десяти тысяч раз, сообщает ЯСИА.
Прокопий Бурцев является одним из первых режиссеров, кто начал продвигать якутское кино на международных фестивалях. Его первая короткометражная лента «Птицы поют даже здесь» стала лауреатом фестиваля «Мой Якутск – 2007», а следующая работа «Тот, кого никогда не знал» участвовала в ведущих мировых смотрах короткометражного кино, в том числе в конкурсной программе фестиваля в Клермон-Ферране.

Известный российский кинокритик Сергей АНАШКИН назвал «Феррум» одним из лучших кинопроектов республики. Фильм, столь не характерный для якутского кинопроизводства, объединил несколько жанров: драму, криминал и мистику. Анашкин подчеркнул изысканную композицию кадра, непростую сюжетную линию и интересные образы героев.
«Это двуязычный фильм, оперирующий интернациональными жанровыми клише, с сюжетом, сотканным из бродячих мотивов. Стоит ли причислять его к категории этнического кино? Думаю, стоит. В основе мировоззрения режиссера – якутский менталитет. Архетипы национальной культуры нашли прихотливое преломление в сознании современного горожанина, впитавшего вековое наследие иных европейских и азиатских культур. Но сакральное для него остается сакральным. Исконное – значимым. Привычное противостояние сельского и городского укладов замещается тут глубинным конфликтом природного и урбанистического начал. Герой идет наперекор житейской рутине, не потому что «так принято», а потому что он так решил. И в результате этого решения в герое, бывшем поначалу типажом, пробуждается индивид. Суверенная личность», — отметил он.

Несмотря на обилие криминальных сцен, фильм рассказывает о любви. Именно это чувство движет главным персонажем, которого сыграл Сергей ЕГОРОВ, и не дает ему заблудиться в мире потерянных душ. Интересно, что все герои картины безымянны. Мистическая атмосфера держит внимание зрителя до конца и заставляет задуматься о действительности.

За последние годы якутское кино все чаще появляется на международных кинофестивалях. Документальная картина «24 снега» Михаила БАРЫНИНА о трудной жизни коневода стала единственным российским фильмом, вошедшим в документальную программу 38-го Московского международного кинофестиваля, где получила приз зрительских симпатий. Фильм «Мой убийца» Костаса МАРСАНА впервые представил якутское кино массовому зрителю, выйдя в широкий российский прокат.

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Источник: Виктория КОРЯКИНА, ЯСИА.
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