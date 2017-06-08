Якутский филиал Россельхозбанка принял участие в семинаре по вопросам улучшения жилищных условий молодых семей

Якутский филиал Россельхозбанка принял участие в семинаре Якутской городской думы «О мерах поддержки молодых семей городского округа «город Якутск» в решении жилищных проблема».

Семинар призван помочь в решении жилищной проблемы молодым семьям, здесь участники смогли получить полную картину рынка недвижимости республики, узнали об условиях участия в жилищных программах для молодежи, о предоставлении земельных участков на территории города Якутска, о специальных ипотечных программах банков.

Якутский филиал Россельхозбанка – постоянный участник подобного рода мероприятий. Перед началом семинара сотрудники филиала оказали консультации всем желающим и ответили на интересующие вопросы об ипотечном кредитовании.

Василий Тимофеев, директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка, выступил на мероприятии с докладом на тему «Ипотечные программы для молодых семей». В своем выступлении он подчеркнул, что повышение доступности ипотеки и улучшение жилищных условий населения – один из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка.

«С каждым годом количество молодых семей в республике растет. Все они нуждаются в собственном жилье, чтобы в комфортных условиях растить своих детей, — отмечает Василий Тимофеев. — Наш банк предлагает молодым семьям привлекательные условия по получению ипотечного кредита для приобретения недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках. Одними из ключевых особенностей программы банка являются: низкий размер первоначального взноса и возможность отсрочки платежа по основному долгу при рождении ребенка с даты рождения до достижения им 3-х лет».