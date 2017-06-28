Якутский филиал Россельхозбанка предлагает новые монеты из драгметаллов

В Якутском филиале Россельхозбанка пополнился ассортимент монет из драгоценных металлов.

В числе новинок – памятные, инвестиционные изделия из серебра и золота, посвящённые проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедерации FIFA 2017 года. Среди них серебряные монеты номиналом 3 рубля – «Екатеринбург-18», «Калининград-18», «Казань-18», «Футбол-18» , а также золотые пятидесятирублёвые монеты «Футбол-17», «Футбол-18».

Все монеты выполнены в едином стиле и в двух вариантах — со стандартным рифлёным и цветным реверсом. Имеют необычный дизайн и высокое качество чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. Каждое изделие из новой коллекции находится в защитной капсуле.

«Филиал регулярно расширяет представленный перечень монет из золота и серебра», – отметил директор Якутского филиала Россельхозбанка Василй Тимофеев. – Кроме того, Банк постоянно проводит акции для своих клиентов – покупателей монет».

С полной коллекцией можно ознакомиться в офисах Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк». При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгоценных металлов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 402-136.