Якутский энергетик – лауреат премии Паралимпийского комитета России

Специалист Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», Заслуженный мастер спорта России, победитель чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен по классическому жиму Владимир Балынец стал лауреатом XIII Торжественной церемонии вручения премий Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

В четверг, 6 декабря, в городе Красноярск состоялось торжественное награждение лауреатов престижной премии. Среди номинантов были чемпионы XII Паралимпийских зимних игр 2018 года, чемпионки мира по волейболу, женская сборная команда России по голболу — спорту слепых, пауэрлифтеры и чемпионы мира по волейболу сидя.

Якутский энергетик Владимир Балынец стал победителем в номинации «Второе дыхание». Награду Владимиру Андреевичу вручили вице-президент Паралимпийского комитета России, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова и директор Фонда «Легендарный подвиг» Сергей Романовский.

Коллектив энергетиков искренне поздравляет коллегу – спортсмена мирового уровня – с очередными достижениями и желают ему новых высот и воплощения самых смелых желаний!