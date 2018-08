Якутский эксперт ООН: Мы не занимаемся голословными обвинениями

«Ни один наш материал не обжалован МИД РФ и дипломатической миссией России в ООН»

Комментарий к статье «Якутяне просят ООН усилить давление на Россию» http://sakhalife.ru/yakutyane-prosyat-oon-usilit-davlenie-na-rossiyu/

1.) Все участники мероприятий ООН участвовали в них самостоятельно .

Наша организация не занималась сопровождением их участия.

К сожалению, ввиду плотного графика работы нам даже не удалось пообщаться.

2.) Общественная организация «Якутия — Наше Мнение» не занимается голословными обвинениями.

Все обращения обоснованы и подтверждены документально.

Например, нами представлены аргументированные материалы о нарушениях прав человека (экономические и юридические права, права коренных народов) в России для Универсального периодического обзора ООН. Наши рекомендации были приняты в доклад ООН, которые является официальным документом.

Ознакомиться с материалами можно здесь.

http://stepanpetrov.blogspot.com/2018/05/officialvisit-to-geneva-universal.html

http://stepanpetrov.blogspot.com/2018/01/2018-2018-30.html

http://stepanpetrov.blogspot.com/2018/04/7-18-2018-30.html

Наши материалы, принятые ООН, имеют реквизиты и являются официальными документами ООН. Они выражают нашу точку зрения, но прошли экспертную оценку ООН на предмет соответствия уставу и требованиям ООН.

Таким образом, наши обращения и инициативы признаны ООН и Россия не может трактовать их как незаконные.

Органы ООН несут ответственность за публикацию недостоверных материалов. Поэтому в случае выявления ложной и недостоверной информации МИД стран – членов ООН могут обжаловать ее с целью опровержения ложных сведений и их удаления из официальных документов ООН.

Однако, например, ни один наш материал по Универсальному периодическому обзору, где раскрываются нарушения прав человека в России и предоставления страной ложной информации на международном уровне, не был обжалован МИД РФ и дипломатической миссией России в ООН.

Например, ежегодно нами публикуются материалы для Этапе заседаний высокого уровня Основной сессии Экономического и Социального Совета в Центральной Штаб-квартире ООН (г.Нью-Йорк, США).

В ряде материалов международная ситуация анализируется с точки зрения реализации прав человека в странах Восточной Европы. И в них высказывается критика действий и бездействия органов власти России.

Ни один материал не был обжалован органами власти России. Не было даже никаких попыток российских дипломатов оправдаться перд мировым сообществеом за нарушения прав человека в стране.

Здесь можно ознакомится с обращениями на Основные сессии Экономического и Социального Совета ООН. В них освещаются наиболее актуальные проблемы российского общества.

The written statements for HLS: AMR — the ECOSOC Substantive sessions

-the written statement for HLS: AMR — the 2013 Substantive session of the UN ECOSOC

https://digitallibrary.un.org/record/776538/files/E_2013_NGO_142-EN.pdf

-the written statement for HLS: AMR — the 2014 Substantive session of the UN ECOSOC

https://digitallibrary.un.org/record/772146/files/E_2014_NGO_57-EN.pdf

-the written statement for HLS: AMR — the 2016 Substantive session of the UN ECOSOC

https://digitallibrary.un.org/record/832510/files/E_2016_NGO_80-EN.pdf

-the written statement for HLS: AMR — the 2017 Substantive session of the UN ECOSOC

https://digitallibrary.un.org/record/1290745/files/E_2017_NGO_21-EN.pdf

-the written statement for HLS: AMR — the 2018 Substantive session of the UN ECOSOC

https://drive.google.com/file/d/15nVBGERGnC11dtcWWpMwvQLmqGVT84YE/view

3.) О платности услуг.

Наша организация осуществляет деятельность на принципах самофинансирования и не имеет каких-либо постоянных источников финансирования.

Поэтому предоставление консультаций, юридической помощи и иного содействия возможно лишь на платной основе. Так как нужно оплачивать интернет, покупать бумагу, тонер для принтера и т.д. В противном случае осуществление деятельности практически нереально.

4.) О мерах принуждения.

Наша организация осуществляет деятельность строго в правовых рамках.

Все наши инициативы и обращения не посягают на конституционные основы государства и не нарушают действующих норм уголовного, административного и иного законодательства.

Организация является субъектом государственной антикоррупционной политики и вносит посильный вклад в противодействие коррупции. Мы выступаем за соблюдение законности и правоппорядка, укрепление гражданского общества России.

В 2015 году был награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)» от Департамента РС(Я) по развитию гражданских инициатив.

Фотокопия награды здесь https://cloud.mail.ru/public/LAAg/4c14Zb4B4

Уставом ООН предусмотрено принятие мер принуждения к странам – членам ООН, нарушающих общепризнанные права и свободы человека, закрепленные международным правом.

В ранее сделанных заявлениях озвучена необходимость принятия мер принуждения по фактам длительного и систематического нарушения органами власти России прав человека (право на достойную жизнь, на доступ к справеливому правосудию и т.д) до устранения нарушений.

Эти инициативы соответствуют Уставу ООН и нормам международного права.

Мы – за точечные санкции против чиновников и олигархов, нарушающих права россиян на достойную жизнь, но против санкций, касающихся жизненно важных интересов простых людей.

Например, нельзя вводить запрет на ввоз иностранных препаратов и медицинского оборудования для лечения сложных заболеваний. Больные россияне должны иметь доступ к иностранным препаратам. Не должно быть ограничений на прохождения реабилитации зарубежом лицам с ограниченными возможностями.

Я сам выступил с призывом сообщать о таких санкциях, нарушающих права рядовых граждан.

И готов во время официальных визитов нашей организации в Штаб-квартиры и органы ООН в г.Нью-Йорк (США), г.Женева (Швейцария) и г.Вена (Австрия), органы Европейского Союза в г.Брюссель (Бельгия), г.Страсбург (Франция) поставить вопросы о снятии таких санкций.

На руководство дипломатических миссий и внешнеполитических ведомств стран, которые ввели подобные санкции, будет оказано соответствующее влияние с привлечением заинтересованных международных органов с целью разграничения объектов санкций и недопущения ущемления прав граждан на доступ к медицинской помощи, социальным услугам и иным жизненно важным товарам и услугам, производимым и оказываемым на территории иностранных государств.

В тоже время надо дифференцировать природу санкций.

Существуют 2 основных вида санкций по субъекту инициации:

-инициированные ООН, ЕС, другим международными и межгосударствеными организациями и поддержанные странами-членами ООН по факту нарушений прав человека, предусмотренные международным правом;

-инициированные отдельными странами по факту нарушений интересов этих стран, их граждан и организаций.

Мы придерживаемся первого типа мер принуждения.

К сожалению, отдельные комментаторы вводят людей в заблуждение и пытаются смешать эти понятия.

И представляют, что якобы наша организация выступает на стороне иностранных государств против России. Это не так.

Мы не поддерживаем санкции отдельных государств в отношении России по факту нарушений интересов этих стран, их граждан и организаций.

И предлагаем журналистам строго конкретизировать нашу позицию по данному вопросу.

Обращения в адрес ООН по принятию мер принуждения связаны по факту нарушений прав человека в Росии, предусмотренных международным правом.

Международные организациия и страны – члены ООН могут поддержать их.

Меры принуждения, предусмотренные международным правом, не могут считаться «вмешательством во внутренние дела» государства, так как не связаны с воздействием какой-либо страны или группы стран, а касается реализации общепризнанных международных норм. Это, прежде всего, связано с выполнением страной обязательств, взятых на себя при добровольном вхождении в ООН.

Чтобы заявлять о том, что требования международного сообщества по соблюдению прав человека являются «происками врагов», странам-нарушителям прав человека, таким как Россия, надо выйти из состава ООН и объявить о противоречии норм международного права национальному законодательству.

Моя принципиальная позиция заключается в том, что:

— пока в ряде стран нарушаются прав человека и государственая политика реализуется в интересах меньшинства (чиновников и олигархов) в ущерб большинству

приоритеты государственной политики стран должны подвергаться критическому анализу на предмет выявления нарушений интересов большинства населения и корректировке с учетом необходимости реализации общепризнанных международных прав человека и в случае необходимости должны применяться меры принуждения.

Более подробно поизция раскрыта следующих материалах:

1.) «Нет нарушению экономических и юридических прав в России»

http://stepanpetrov.blogspot.com/2017/04/16thsession-of-united-nations-committee.html

2.) «О патриотизме и санкциях»

http://stepanpetrov.blogspot.com/2017/05/

Предлагаемые изменения в уголовное законодательство – этот необоснованная попытка криминализировать международную деятельность. Эта норма будет обжалована, как неправомерная и где отсуствует конкретика по субъектам.

Ранее закононодатели ввели изменения в статью 275 УК РФ норму с коррупциогенным фактором:

Широта дискреционных полномочий — отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц).

Статья 275. Государственная измена

«Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации…».

В термине «иное оказание помощи иностранной организации» не указан состав деяний. Таким образом, к ответствености может быть привлечен любой человек, который сотрудничает с иностранной организацией – ООН, ЕС и т.д. Например, правозащитники России, которые сообщают о нарушениях прав человека и предлагают принять адекватные меры реагирования на нарушения.

Необходимо отметить, что все это — попытки «перекинуть проблемы с больной головы на здоровую». Органами власти и чиновникам России не надо нарушать прав человека и никаких проблем не будет в принципе.

Лицам, инициирующим подобные меры, необходимо помнить, что проблема:

-не в правозащитниках и гражданских активистах, которые доносят правду о ситуации с правами человека в России, а в бездействии органов власти России и отсутствии политической воли для решения актуальных и острых проблем, нарушающих нормальную жизнедятельность в стране.

«Всех не пересажаешь» — на место нейтрализованных гражданских активистов придут новые.

Это лишь временно «заткнет рот», но не решит проблему. Таким образом, такими необдуманными шагами власти сами противопоставляют себя обществу, продуцируя протесты.

Подобный репрессивный поход к гражданскому общества – это тупиковый путь, ведущий в никуда.

5.) Наиболее важные инициативы и обращения согласуются с заиинтересованными субъектами. Гражданам предлагается вносить свои предложения и комментарии.

Например, Обращение о необходимости принятия Россией Декларации ООН о правах коренных народов было сделано в поддержку инициативы общественной организации «Сомого Куус (Объединенная Сила)», которая занимается защитой экономических, юридических, экологических, политических и иных прав коренного народа Саха и других народов в Якутии.

Эта организация является многочисленной и пользуется заслуженным авторитетом и уважением большого числа жителей республики.

В июле 2017 года в совместном обращении общественной организации «Сомого Куус (Объединенная Сила)» и общественной организации «Якутия – Наше Мнение» на Основную сессию Экономического и Социального Совета ООН

Председатель общественной организации «Сомого Куус (Объединенная Сила)» Дмитрий Дмитриевич Иванов обратился к международному сообществу с просьбой оказать влияние на российские власти с целью признания Россией статуса коренного народа Саха и международного права, касающегося прав коренных народов.

Так же обращение опирается на решение Конституционного суда Республики Саха (Якутия) — Постановление N4-П от 21 октября 2016 года по делу о толковании положений статьи 42 конституции. Постановление утвердило признание территории Якутии родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности. Одним из элементов правовой основы данного решения стали положения Декларации.

Материалы по теме.

Выступление руководителя Общественной организации «Якутия – Наше Мнение» Степана Петрова на тему “О необходимости признания Россией международных прав коренных народов” на мероприятии ООН — 11-й сессии Экспертного механизма по правам коренных народов



Обращение

https://www.facebook.com/groups/kmns.russia/permalink/1817810034965091/

Статья

https://regnum.ru/news/society/2462038.html

Отчет о визите на EMRIP

http://stepanpetrov.blogspot.com/2018/07/officialvisit-to-geneva-expert.html