Якутский экс-министр возглавит минздрав Карелии?

В медицинских кругах Карелии обсуждают возможную отставку министра здравоохранения республики Марины Швец и назначение на этот пост экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова, сообщает интернет-газета «Вести Карелии».

Подписать соответствующий указ глава Карелии Артур Парфенчиков может уже 5 декабря. Другие называют более позднее время. А именно, после 14 декабря, когда, по информации из правительства, состоится торжественное открытие перинатального центра в Петрозаводске с участием секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

При назначении нового министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, глава региона Айсен Николаев охарактеризовал Михаила Охлопкова как «хорошего специалиста, который себя найдет». Похоже, что «найти себя» Михаил Охлопков может попытаться уже в Карелии, пишет издание.

Пытаясь отыскать «дальнейшие следы» якутского экс-министра, 4 декабря журналисты интернет-газеты позвонили в приемную Минздрава Якутии. Секретарь сообщила, что «Охлопков в министерстве уже не работает», и где он сейчас находится – ей «неизвестно». Расспросить нового министра о ее предшественнике не удалось.

Справка:

Охлопков Михаил Егорович родился в 1969 г. в с.Крест-Хальджай Томпонского района Якутской АССР.

В 1994 г. окончил медицинский институт Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова по специальности: «лечебное дело». В 2002 г. успешно защитил диссертацию кандидата медицинских наук по специальности «детская хирургия» в Российской медицинской академии последипломного образования (г.Москва), в 2013 г. прошел курсы по организации здравоохранения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 1994-1995 гг. – интернатура в детской республиканской больнице по специальности: «детская хирургия»;

В 1995-1997 гг. – клиническая ординатура в Сибирском государственном медицинском институте (г.Томск) по специальности «детская хирургия»;

В 1997-1998 гг. – врач-хирург отделения детской хирургии клиники педиатрии Национального центра медицины Республики Саха (Якутия);

В 1998-2002 гг. – клиническая очная аспирантура по детской хирургии в Российской медицинской академии последипломного образования (г.Москва);

В 2002-2007 гг. – детский хирург в хирургическом отделении Педиатрического центра Национального центра медицины Республики Саха (Якутия);

В 2007-2012 гг. – заведующий отделением детской хирургии Педиатрического центра Национального центра медицины Республики Саха (Якутия);

В 2012-2016 гг. – главный врач ГБУ РС(Я) «Томпонская центральная районная больница».

с 14 марта 2016 до 23 октября 2018 г. был министром здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Является специалистом высшей квалификационной категории в области детской хирургии и организации здравоохранения и общественного здоровья.

Победитель ведомственного конкурса в номинации «Лучший врач ГУ РБ 1 — НЦМ 2007 года», победитель республиканского конкурса «Лучший врач года — 2008», отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия). Его общий врачебный стаж составляет 18 лет.

Охлопков состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).