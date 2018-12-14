Якутский дизайнер опять выбыл из шоу «Подиум»

Выпуск от 13 декабря телешоу «Подиум» стал последним сразу для двух участников проекта — Юрия Лукина и Никиты Калымкова.

В этот раз основным заданием стало шитье одежды в стиле casual. Юрий создал серо-белый комбинезон с брошью, которую он выковал сам. Его наряд жюри сначала посчитало классным, но российский дизайнер Валентин Юдашкин раскритиковал рукава. А некоторые участники назвали работу Лукина студенческой.

Напомним, Юрий ранее уходил из проекта, проиграв на этапе создания сексуального образа на миллион лайков. Но уже через выпуск его вернули: после победы в конкурсе выбывших участников, где он создал идеальную куртку.