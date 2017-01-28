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28 января 2017, 20:08
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Якутский депутат прокатилась по Скандинавии

В рамках участия в работе XI Международной конференции «Арктические рубежи — 2017», состоявшейся с 22 по 27 января 2017 года в норвежском городе Тромсё, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по делам национальностей Елена Голомарёва провела ряд рабочих встреч.

Сразу по приезду в Тромсё в аэропорту Елена Голомарёва встретилась с президентом Саамского парламента в Норвегии Айли Кескитало и по её приглашению посетила Саамский парламент в Норвегии. Этот норвежский законодательный орган имеет свою необычную историю. Вообще «саамский парламент» – это название выборных представительных органов культурного самоуправления саамов в странах проживания этого народа. Такой парламент работает в Финляндии, в Швеции и в Норвегии.

История возникновения Саамского парламента Норвегии связана с событиями 1978 года, когда норвежский парламент Стортинг принял решение о строительстве электростанции в районе Алты – Кёутукейну. Но на этой территории испокон веков саамы занимались рыбным промыслом, и народ выступил против этого решения. Саамов поддержали защитники окружающей среды. В ходе этих протестных выступлений были созданы Комиссия по правам саамов и Комиссия по вопросам саамской культуры. В 1984 году Комиссия по правам саамов подготовила доклад «О правовом положении саамов», ставший основой для принятия в 1987 году «Закона о Саамском парламенте и других правах саамов». В свою очередь на основе этого закона в 1989 году прошли первые выборы в Саамский парламент Норвегии. Первую сессию в Карасйоке 9 октября 1989 году открыл король Норвегии Улаф V.

Елене Голомарёвой рассказали, что в Саамском парламенте 39 депутатов, в 2017 году состоятся выборы. Общие выборы в парламент проводятся раз в четыре года. Руководство парламентом представлено Президиумом, работой парламента руководит президент Айли Кескитало. Парламент саамов работает над сохранением саамских – луле-саамского и южносаамского – языков, традиционной культуры и традиционных промыслов, в том числе оленеводства.

«Саамы Норвегии испытывают трудности в ведении оленеводства, так как им не хватает земель для выпаса оленей, а существующие пастбища крайне истощены. Я рассказала о деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн), сообщила, что в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера Якутии принято и реализуется более 20-и региональных законов. Была приятно удивлена, что депутаты Саамского парламента знают о наших якутских законах «О северном домашнем оленеводстве в Республике Саха (Якутия)», «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» и других. Как оказалось, Саамский парламент Норвегии тесно работает с Международной организацией «Оленеводы мира». Представители Саамского парламента Норвегии выразили заинтересованность по обмену парламентским опытом в сфере защиты прав коренных малочисленных народов. В этой связи хочу выразить благодарность представителю Якутии, председателю правления Ассоциации «Оленеводы мира» Михаилу Погодаеву, который вносит большой вклад в укрепление сотрудничества, в популяризацию наших республиканских законов», – сказала народный депутат республики.

С 2016 года Саамский парламент Норвегии работает в Тромсё. В январе 2016 года главный центр по делам коренных народов в Арктике — Секретариат коренных народов Арктического совета (IPS) тоже перебрался в Тромсё. Арктический совет является межправительственным форумом циркумполярных государств, куда входят страны арктической «восьмёрки»: Россия, Канада, Соединённые Штаты Америки, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция.

Елена Голомарёва посетила штаб-квартиру Секретариата коренных народов Арктического совета и встретилась с директором секретариата Арктического экономического совета Ану Фредриксен, директором секретариата коренных народов Арктического совета Элле Мерет Омма и советником ректора Арктического университета Норвегии, профессором, руководителем Института циркумполярного оленеводства Университета Арктики Свейном Матисеном. Народный депутат республики рассказала о законодательной деятельности парламента пятого созыва под председательством Александра Жиркова, а также работе властей Якутии в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера. В ходе разговора обсуждены проекты, которые реализует Секретариат коренных народов Арктического совета, в частности, проект по международному обмену студентами между странами-членами Арктического совета.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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