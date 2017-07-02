Якутский чиновник, получивший травму во Вьетнаме, рассказал, что пережил

Оказавшись прикованным в чужой стране к больничной койке, он уже пережил многое. На днях вернувшийся в Россию первый заместитель главы Нерюнгри убежден, что когда-нибудь снова сможет ходить. Врачи верят в Дмитрия Самохина, а он поверил в людей, которые не бросили его в трудную минуту.

19 июня огромный лайнер привез Дмитрия Самохина из Вьетнама в Москву. На носилках его перенесли в «скорую помощь» и отправили в реабилитационный центр. Дмитрий рассказал «Блокноту Якутска», что с ним произошло и какие жизненные планы пришлось поменять после тяжелейшей травмы на курорте:

— Вечером 10 мая я оступился и упал в неглубокий бассейн. Полученная травма оказалась очень серьезной, так что детали произошедшего вспомнить не могу. Мы с женой отдыхали в Нячанге. Вечером пошли на концерт. Когда выходили, шел у края бассейна. Во всем виновата моя невнимательность, никаких претензий к отелю с моей стороны нет.

— Дмитрий, мы же понимаем, что такое отпуск. Вы этим вечером принимали алкоголь?

— Скажу честно, тем вечером я выпил бокал виски. Но в связи с той активностью, что у нас была, и продолжительностью мероприятия я был абсолютно трезв. В моей туристической страховке указано, что в случае алкогольного опьянения она не действует. Когда меня доставили в больницу, сразу взяли кровь на анализ. То ли алкоголя в ней вообще не было, то ли он не превышал какую-то норму, но страховая компания оплатила все расходы по лечению и доставку меня в Москву.

— Как развивались события после падения в бассейн?

— Я очнулся в реанимации на следующий день, 11 мая. Мне сразу сделали первую операцию: зафиксировали голову относительно тела, подвесили груз. Потом я понял, что груз должен был убрать смещение позвонков. Спинной мозг не был разорван. Но шейные позвонки его передавили, поэтому нижняя часть тела была полностью парализована. И груз их вытягивал.

Через три дня, 14 мая, мне сделали вторую, самую важную операцию. Скрепили скобой три позвонка, совершали другие манипуляции. И 15 мая я стал чувствовать ноги. Потом мне сделали МРТ. Я для подстраховки отправил снимок в Россию, и специалисты сказали, что операция проведена на очень высоком уровне. Замятие позвонков полностью выровнено. Я не думал, что во Вьетнаме медицина может быть на таком качественном уровне. Мне попался настоящий доктор-кудесник, которому я буду благодарен до конца жизни. Он сделал операцию так нестандартно, что наши хирурги только удивляются. В России, чтобы добраться до позвонков, шею сзади разрезают. А у меня надрез на горле.

После операции я провел в Нячанге еще четыре недели. Сначала со мной была жена, потом прилетел отец. Жена вернулась в Нерюнгри, ведь у нас трое детей. Когда встал вопрос транспортировки в Россию, выяснилось, что те самолеты, что летают до Хабаровска и Благовещенска, не могут брать лежачих больных. Нужен был огромный лайнер, который летал только в Москву. Мы со страховой компанией решили, что меня перевезут туда. И 19 июня в сопровождении врача я прилетел в Москву. Здесь друзья уже договорились, и меня поместили в реабилитационную клинику.

— Вопрос, наверное, не совсем уместный в этой ситуации. И все-таки, 10 сентября в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района выборы главы. Вы являетесь победителем праймериз «Единой России». И не раз в местных СМИ заявляли о намерении возглавить поселок. Что теперь?

— Я живу в Серебряном Бору. Когда обдумывал вопрос борьбы за должность главы поселка, встречался со многими людьми, советовался. Почти у всех – простых жителей, руководителей, друзей – заручился поддержкой. Пошел на праймериз и выиграл. В текущей ситуации я, разумеется, баллотироваться не буду. Понимаю, что невольно подвел многих, кто в меня верил. Но Серебряный Бор – строящийся поселок. И его глава должен быть не просто на ногах, а бегать. Много задач нужно решать в Якутске и т.д.

Считаю, что сейчас не имею морального права оставаться кандидатом на должность главы. Я уже написал заявление об этом в исполком «Единой России». Они должны принять решение – кто будет кандидатом от «Единой России». Конечно, мне сейчас будет трудно оказать какую-то поддержку этому человеку. Тем не менее, в силу партийной дисциплины я желаю ему успеха.