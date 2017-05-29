Якутский чиновник о митинге против повышения тарифов на ЖКХ

Заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия). Афанасий Егоров:

«Прочитал на сайте SakhaNews репортаж с прошедшего в Якутске митинга против повышения тарифов на ЖКХ. И был неприятно удивлен, когда прочел пересказ выступления Эрнста Березкина.

Оказывается, «он также рассказал, что население в якутских селах начинает снова переходить на отопление дровами: цена за один кубометр газа превышает пять тысяч рублей. Стоимость газового отопления одного небольшого дома доходит до девяти тысяч рублей в месяц».

Мой дом как раз относится к разряду небольших. Вместе с пристроенным гаражом чуть меньше 100 кв. метров. В самые холодные месяцы (декабрь-январь) за газ плачу порядка 3 тысяч рублей. Это отопление + горячее водоснабжение + газовая плита. При том, что этой зимой постоянно в доме жили пять-шесть человек.

Мне непонятно, откуда Березкин взял такие дикие цифры оплаты за газ? Что это должны быть за хоромы, за которые надо платить в три раза больше, чем за обычный дом площадью в 100 кв. метров?

И как после этого верить всем другим словам господина Березкина?..»