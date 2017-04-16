Якутский Царь-кулич попал в Книгу рекордов России!

Пасхальный кулич, приготовленный для жителей столицы республики, попал в Книгу рекордов России. Хлебобулочное изделие, которое весит 1100 килограммов, сегодня, 16 апреля, раздали якутянам в гипермаркете «Айгуль». Мероприятие прошло при поддержке Якутской и Ленской епархии.

Архиепископ Якутский и Ленский Роман, благословляя старт акции, подчеркнул, что главная цель мероприятия — помочь достойно отметить Пасху тем, кто по каким-то причинам лишён этой возможности.

«В прошлом году с предложением провести совместную пасхальную акцию к нам обратились представители ТЦ «Айгуль» и Немюгюнского хлебокомбината. Мы поддержали эту идею, так как она прекрасно сочетается с традицией собираться за одним столом в Светлый праздник. Есть такое выражение: «Трапеза — литургия после литургии». Смысл этой фразы — молитва и таинство объединяют людей духовно, а за одним столом это общение продолжается, получает некое земное воплощение», — сказал владыка Роман.

По его словам, прошлогодний опыт проведения акции оказался положительным. Во-первых, многие люди, далёкие от церковной жизни, получили возможность познакомиться с христианской культурой. Во-вторых, удалось избежать давки, что в таких массовых мероприятиях очень важно.

Главный эксперт книги рекордов России Леонид Сенаторов отметил, что якутский кулич стал самым большим в истории: «Мы зафиксировали новый рекорд. Столица республики, таким образом, обошла Москву, где ранее испекли сдобу весом в 800 килограммов».

Пасхальный молебен совершал благочинный Городского округа, настоятель Преображенского собора иеромонах Никандр, который после молитвы призвал людей к уважительному отношению друг к другу.