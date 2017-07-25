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25 июля 2017, 16:50
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Якутский борец стал серебряным призером в Бухаресте

Один из самых ярких и харизматичных якутских борцов Николай Охлопков завоевал серебряную медаль на международном турнире «Ион Корняну и Ладислав Шимон», проходившем 21-23 июля в столице Румынии Бухаресте.

Трехкратный чемпион Якутии был в шаге от золотой медали, но в финальной схватке с американцем ему не хватило всего одного балла, чтобы одержать победу.

Николай Охлопков боролся в весовой категории до 57 килограммов (допуск 2 кг — прим.авт.), где за медали турнира боролись 13 борцов из девяти стран. В первой схватке на стадии 1/8 финала якутянин разобрался с турком Сезгин Писмисоглу — 10:0.

В четвертьфинале против Охлопкова вышел крепкий украинец Петр Билейчук, некогда остановивший неожиданно на чемпионате Европы нашего Ньургуна Скрябина. Но в Бухаресте Николай Охлопков у украинца выиграл более чем уверенно — 12:2. От натиска якутского вольника не смог спастись и 22-летний борец из Украины Тарас Маркович (8:0).

Однако в финальной схватке победный путь якутского борца остановил бронзовый призер чемпионата США Натан Томаселло. Схватка выдалась равной, о чем свидетельствует и окончательный счет на табло -3:3. Но увы не в пользу Охлопкова, который в концовке дал сопернику последние баллы. При равном счете 3:3 по последнему действию победа досталась Натану Томаселло.

Все схватки якутского борца:

1/8 Николай Охлопков — Сезгин Писмисоглу (Турция) — 10:0;

1/4 Николай Охлопков — Петр Билейчук (Украина) — 12:2;

1/2 Николай Охлопков — Тарас Маркович (Украина) — 8:0.

Финал Николай Охлопков — Натан Томаселло (США).

Отметим, что мастер спорта РФ из Сунтарского улуса Николай Охлопков в этом году отличился в следующих стартах. Он в марте в третий раз выиграл чемпионат Якутии им.Н.Н.Тарского, а также дважды становился победителем международных турниров «Петко Сираков и Иван Илиев» в Болгарии и на призы А.Шумилина для спортсменов до 23-х лет в Калининграде. В мае этого года становился чемпионом ДВФО во Владивостоке. На основных стартах, которыми считаются Ярыгинский и чемпионат России Н.Охлопков не сумел расскрыть свой поенциал, поочередно проигрывал своим землякам Е.Пономареву и Э.Григорьеву, соответственно.

Победители и призеры МТ «ИОН КОРНЯНУ, ЛАДИСЛАВ ШИМОН». Бухарест, Румыния. 22-23 июля.

57кг

1.Натан Томаселло (США)

2.Николай Охлопков (Россия)

3.Владимир Буруков (Украина)

3.Иван Гуйдя (Румыния)

61кг

1.Димитар Иванов (Болгария)

2.Петр Билейчук (Украина)

3.Иван Билейчук (Украина)

3.Седат Оздемир (Турция)

65кг

1.Бернард Фатрелл (США)

2.Селахетдин Киличсалаян (Турция)

3.Джо Маккена (США)

3.Титал Джафарян (Украина)

70кг

1.Франк Чамизо (Италия)

2.Андрей Квятковский (Украина)

3.Адриан Мойсе (Румыния)

3.Энес Узлу (Турция)

74кг

1.Евгений Лапшов (Россия)

2.Евгений Недялко (Молдова)

3.Анджей Сокальски (Польша)

3.Светослав Димитров (Болгария)

86кг

1.Любомир Сагалюк (Украина)

2.Денис Балаур (Молдова)

3.Петр Янулов (Молдова)

3.Илья Арчая (Украина)

97кг

1.Габриэль Серегелли (Германия)

2.Кайвен Гадсон (США)

3.Сулейман Карадениз (Турция)

3.Павел Олейник (Украина)

125кг

1.Данило Картавий (Украина)

2.Даниэль Рарес Чинтоан (Румыния)

3.Александр Колдовский (Украина)

3.Тони Нельсон (США)

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Источник: Александр Посельский, Sportyakutia.ru
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