Якутский Блумберг

Якутск – как Рим

Одним из главных факторов возвышения Рима было его стратегически выгодное месторасположение – в центре Апеннинского полуострова, вблизи более благоприятного для ведения сельского хозяйства Тирренского морского побережья, на берегу самой крупной в центральной Италии реки Тибр. Через Рим и рядом с ним проходил наиболее удобный сухопутный путь из юга на север страны, поскольку восточнее пролегают Апеннины с преобладающими высотами 1200-1800 метров.

Якутск – как и Рим, также пример одного из самых удачных месторасположений в мировой истории и географии. Более того, Якутск – единственный «естественный город» в северо-восточной части Евразии.

Невозможно представить Якутск севернее или южнее. Ниже или выше по реке Лена подходящие места были только около нынешних Жиганска и Олекминска, тогда связь с центральными районами была бы крайне затрудненной.

Якутский острог первоначально был заложен на месте теперешних Соттинцев, но вскоре представители царской администрации поняли свой просчет. Дело не в том, что та местность затапливалась в половодье. Если стояла задача контролировать Якутию, то форпост Русского государства надо было расположить там, где расселились наиболее многочисленные, сильные и непокорные кангаласские роды – на одной из трех долин: Туймада, Эркэни или Энсиэли.

Именно по этой причине Якутск не могли заложить на правом берегу, на месте Нижнего Бестяха – через большую реку держать в узде кангаласцев было бы сложнее, особенно осенью и весной.

Логично, что Якутск расположился именно в долине Туймада. Если бы находился южнее, в долине Эркэни, или севернее, в долине Энсиэли, это несколько усложнило бы логистику.

И до основания Ленского острога неформальная столица Якутии была около нынешнего Якутска, поскольку там находилась ставка лидера кангаласских родов ТЫГЫНА.

Якутск и в древние времена был важнейшим транспортно-логистическим узлом. Кто владел той территорией, на которой сейчас находится Якутск, тот владел Якутией или доминировал.

Рим в свое время называли очень просто – «Город».

И Якутск – для большинства якутян тоже просто «Город».

Якутск – как город Счастья

Якуты издавна называют Якутск «Дьоллоох Дьокуускай» – «Счастливый Якутск».



Каждый вкладывает в слоган «Счастливый Якутск» свое понимание, но в целом этот девиз раньше имел романтический флер, поскольку тысячи молодых людей учились в Якутске и та пора для них была временем молодости, любви, счастья – иногда иллюзорного, иногда – реального.

А с начала 2000-х годов выражение «Счастливый Якутск» стало отражать более суровые реалии жизни.

В советское время якутские совхозы были планово-убыточными, на один рубль полученной продукции начислялось 2-3 рубля дотаций. Когда социалистическая плановая экономика рухнула и союзный центр перестал перечислять огромные сельскохозяйственные субсидии, уклад жизни коренных народов сильно изменился.

Пришло время массовой урбанизации – неизбежный этап в истории большинства наций. Якуты устремились в Город.

И в этом смысле «Счастливый Якутск» в некоторой степени похож на образ Иерусалима как «Обетованного города».

История действительно развивается по спирали. Если в XVII-XVIII веках якуты из Центральной Якутии распространились на громадной территории площадью миллионы квадратных километров, а отдельные волны на плечах российской колонизации вынесло аж на Северную Америку, то сейчас наступил период нового якутского сосредоточения в центре Якутии.

Якутск – как агломерация

Якутск вряд ли станет настоящим мегаполисом, т.е. городом с многомиллионным населением.



Концентрация населения в Центральной Якутии уже приводит к образованию Якутской агломерации (скопления населенных пунктов, объединенных в единую систему).

На определенном этапе урбанизации неизбежно появляется субурбанизация – развитие пригородов, когда средний класс предпочитает селиться в коттеджных поселках. Яркий пример видим в США.

В Якутии постепенно будет расти средний, по местным меркам, класс. И представители среднего класса устремятся в коттеджные поселки, стихийные или специально возведенные. Этот процесс набирает силу в течение последнего десятилетия, потом станет массовым явлением.

Количество компактных коттеджных поселений вокруг Москвы, включая созданные внутри уже существующих населенных пунктов, достигло 5892. Если экстраполировать общее население Москвы и Московской области на общее население Якутска, Хангаласского и Намского районов, то количество коттеджных поселений вокруг Якутска – на трех долинах – должно составить около 40-50.

Эти 40-50 поселений создадут огромный пригород Якутска.

Рано или поздно мост через реку Лена будет построен, тогда Нижний Бестях также превратится в пригород Якутска, подобно тому, как Джерси-Сити давно стал фактически пригородом Нью-Йорка, хотя административно относится к другому штату Нью-Джерси.

В мире пригороды становятся больше городов по площади и по населению.

Яркий пример – Нью-Йорк, где в городе живет только 8,41 миллиона человек, а в агломерации – 20,64 миллиона, таким образом, вне города живет 11,93 миллионов человек.

Якутск – как аналог Нью-Йорка

Сравнение Якутска с великими городами – не публицистический прием, не проявление местечкового уруй-патриотизма, а поиск аналогий и параллелей, чтобы понять роль, перспективы и проблемы столицы республики.



Основная аналогия между Нью-Йорком и Якутском – ограниченность пространства градосферы.

Ядро Нью-Йорка стиснуто реками Гудзон и Ист-Ривер, омывающими берега острова Манхэттен, а Якутск – втиснут в Туймааду и ему еще предстоит вырваться за пределы долины (в виде агломерации).

Фактически, Нью-Йорк и Якутск – города такси.

Общественный транспорт в Нью-Йорке развит весьма слабо, даже после реформ последнего десятилетия. Нью-Йоркский метрополитен, по моим наблюдениям, загружен в основном теми, кто ездит из Бронкса, Бруклина и Куинса в Манхэттен или через Манхэттен в другие районы (боро) и обратно. Аналог в Якутске – междугородные автобусы, которые ездят в Жатай, Хатассы и Табагу. Я сам в Нью-Йорке практически не пользовался метро, хотя в других крупных городах мира перемещаться на метро часто бывает удобнее или быстрее.

Обилие такси в Нью-Йорке – известный стереотип. Действительно, улицы там переполнены желтым цветом, не успеваешь поднять руку – как уже подруливают два-три такси. Но иногда вечером, чтобы поймать такси, надо было пройти сотни метров или даже километр.

В последнее время, с появлением он-лайн сервиса такси Uber, пользоваться такси в Нью-Йорке стало и удобнее, и дешевле. В Якутске такую же роль играет InDriver.

В итоге, как показывает статистика, в Манхэттене всего 22% семей имеют свой автомобиль, в Нью-Йорке – 48%, и это притом, что по США в среднем 90% семей владеют автомобилем. Почти такое же явление в Якутске бывает зимой, когда большинство автомобилей замораживается, люди начинают перемещаться на такси или автобусах.



В Нью-Йорке везде дорогие платные паркинги, за исключением отдаленных окраин или малолюдных промышленно-складских зон, причем можно припарковаться максимум на 2 часа, больше нельзя. Крытая парковка на весь день стоит 50 долларов в среднем, это около 3 тысяч рублей и больше.

Оставлять на улице машину не получится – большой штраф (от 50 до 250 долларов, в зависимости от места и ситуации), блокировка колес (чтобы снять блокиратор, надо заплатить иногда сотни долларов) или принудительная эвакуация. Если не забрать автомашину в течение трех дней (раньше было 10 дней), то автомобиль продадут на аукционе.

В Якутске, кроме приаэропортовской территории, нет платных парковок (хотя местами надо было бы), но со временем парковочный коллапс в центре и без платных автостоянок станет все более ощутимым. Когда эвакуация неправильно припаркованных автомашин станет регулярной и системной, то проблема еще больше обострится.

Из-за специфических транспортных проблем, в Нью-Йорке есть тяга к гиперконцентрации: все должно быть в пределах «такси-доступности», что наблюдается и в Якутске, когда все стремятся жить поблизости от проспекта Ленина – возникло якутское подобие «золотой мили». И это понимание «высокой котированности» жизни в центре пока еще мешает развернуться у нас процессам субурбанизации: жить вне местной «золотой мили» по инерции считается непрестижным.

Другие сходные проблемы Нью-Йорка и Якутска – универсальные. Например, проблема изношенности инфраструктуры, особенно коммунальной, актуальна и в Нью-Йорке, несмотря на десятки миллиардов долларов, направляемых на реновацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры.

В Нью-Йорке очень много ветхого жилья, даже на Манхэттене – можно свернуть со сверкающей Пятой авеню на боковую стрит и буквально через сотню метров наткнуться на обветшалые здания. Не случайно нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о грандиозной жилищной программе Housing in New York («Жилье в Нью-Йорке») стоимостью свыше 41 миллиарда долларов. По этой программе планируется построить около 200 тысяч новых квартир, причем 60% – за счет реконструкции ветхого жилья.



В Нью-Йорке и Якутске в последние годы разворачиваются процессы джентрификации – строительство достаточно престижного жилья в прежде не фешенебельных городских кварталах. Даже Гарлем начинает постепенно превращаться местами в зоны премиум-жилья.

В Якутске такие параллели джентрификации видим, например, в квартале между улицами Пояркова – Лермонтова – Кирова – Курашова. Раньше даже на внедорожнике я въезжал в этот квартал, только если было очень необходимо.

Иногда такие очаги джентрификации можно видеть и в сравнительно удаленных от центра Якутска кварталах. Пример – жилой комплекс «Прометей» в некотором отдалении от Автодорожной улицы, который строится на месте, куда 95% жителей Якутска ранее никогда не совались.

И к пресловутому 17 кварталу все ближе подбирается джентрификация – в районе между улицами Петра Алексеева – Жорницкого – Семена Данилова возникло много жилья неплохого класса. А сам 17-й квартал рано или поздно будет, наверное, снесен – логика развития города предполагает комплексную джентрификацию этого района.

И в Нью-Йорке, и в Якутске остро стоит вопрос с общественными пространствами – скверами, парками, бульварами.

Даже с дорогами в Нью-Йорке есть проблемы – город слишком велик, чтобы обеспечить везде нормальное асфальтобетонное покрытие.

Можно перечислить еще десятки таких аналогий, но хватит и этих.

Возможны ли сходные решения?

Похожие или одинаковые проблемы предполагают сходные решения, согласны?

Поэтому нам должно быть интересно, как решались, в гораздо большем масштабе, проблемы Нью-Йорка.

И тут сразу приходит в голову имя легендарного мэра Нью-Йорка Майкла БЛУМБЕРГА.

Того самого, ради которого сняли ограничение двух сроков мэрства и он был избран в третий раз главой столицы мира (а после его ухода снова вернули лимит двух сроков).

Того самого, который «начал восстанавливать Нью-Йорк во всем направлениям» (New York Times, 7 марта 2016 года).

Того самого, чья деятельность на посту мэра Нью-Йорка прошла буквально на наших глазах – он был избран в первый раз в 2001 году и его полномочия закончились в 2014 году. Конечно, не все наблюдали за его преобразованиями, но те, кому интересно, могли практически в режиме реального времени отслеживать за тем, как меняется Нью-Йорк и сравнивать с теми процессами, которые происходят в Якутске и в Москве.

Блумберг – один из самых богатых людей мира. Но вести успешный бизнес и управлять все глубже проваливавшимся в трясину рецессии супергородом – разные вещи.

Что помогло Блумбергу стать «самым лучшим мэра Нью-Йорка за последние 30 лет» (по данным опроса Marist Poll в 2010 году)?

Блумберг не был сантехником, строителем или инженером ни по образованию, ни по профессии.

Себя он называл просто администратором.

В истории Якутска был такой администратор – первый секретарь Якутского горкома КПСС Владимир ПАВЛОВ. При нем началась масштабная модернизация города – стали строить комплексные жилые кварталы, заставленные КПД – а это не только здания, но еще и инженерные коммуникации. Он каждый год вводил по одной большой каменной школе, а в то время одну такую школу строили 5-6 лет, в лучшем случае за 3-4 года. Строились и детсады. Причем строили без привычной в советское время авральщины – все те дома, школы и детсады крепко стоят до сих пор. Также он начал пробивать идею строительства ДСК, чтобы массово возводить благоустроенное жилье в Якутске. Его сняли с должности и бросили на угольную отрасль, которая в то время считалась отстающей. Через два года якутские угольщики стали первенствовать во всероссийских и всесоюзных соцсоревнованиях – тогда именно так оценивались успехи. И при нем возникла идея освоения южноякутских угольных ресурсов (будущий город Нерюнгри). Его снова сняли и направили в самое гиблое предприятие города – в мебельную фабрику. Через два-три года фабрика пробилась в победители соцсоревнований.



В Якутске Павлов не только строил жилье, школы и детсады. Это при нем был посажен основной массив городских зеленых насаждений на улицах Дзержинского, Ярославского, проспекта Ленина и др. Озеро Теплое было наполнено водой при Павлове.

Как-то Павлов в интервью местной газете объяснил модель своего руководства – он не пытался вникать в то, как работают, например, горнопроходческие щиты. Он подбирал, ставил и мотивировал людей, которые в этих технологиях и процессах разбираются и умеют требовательно руководить другими людьми.

Мне он сказал, будучи директором мебельной фабрики: «Вот в приемной никого ты не видел, за все время, пока мы разговариваем, никто не зашел и не звонил по внутренней линии. Могу целую неделю на даче провести, все будет и без меня работать».

Между тем, в нашей стране привыкли к иному стилю управления –«крепкий хозяйственник» должен самолично брать в руки и проверять каждый гвоздь и отдавать рабочему, чтобы тот вбил в доску.

Понятно, почему такой метод управления стал доминирующим в советское время. Восстановление экономики страны после Гражданской войны, ускоренная индустриализация, подготовка к решающей сшибке с фашизмом и сама Отечественная война, новый подъем страны после Великой победы глубоко внедрили в сознание и образ жизни советских людей методы штурмовщины, иначе и не могло быть. А природа плановой экономики, когда ресурсы на производство и строительство выделялись централизованно и поступали не равномерно, а урывками в ходе знаменитого «выбивания фондов», также располагала к авральщине.

Но все же находились и тогда, как видим на примере Владимира Павлова, люди, умеющие управлять системно, планомерно.

Ибо именно такой стиль позволяет решать сложные масштабные задачи не хаотически, а упорядоченно. Образно говоря, пирамиду Хеопса не построить штурмом, рациональнее все организовать так, чтобы весь процесс подготовки блоков, их доставки и укладки был равномерным, контролируемым и расписанным по каждому отдельному звену.

У Майкла Блумберга была именно такая модель руководства – большую задачу он разделял на отдельные паззлы, распределял их между теми, кто сможет лучше или хотя бы не хуже других выполнить свою часть работы и ответственности.

За собой Блумберг оставлял общее руководство, генерирование идей, формирование генеральной линии и определение текущих главных задач момента (года, квартала, месяца, недели, иногда и дня).

Есть ли у нас «якутский Блумберг»?

Айсен НИКОЛАЕВ был избран градоначальником Якутска в 2012 году.

И эти пять лет – срок вполне достаточный, чтобы понять, стал ли он или становится якутским аналогом Майкла Блумберга?

Народный писатель Якутии, Герой Социалистического труда Суорун ОМОЛЛОН когда-то придумал образ героя Айыы Сээн, который в народе трактуется как Айыы сиэнэ (Внук Бога). И назвал своего сына (известного драматурга и сценариста) Айсеном. Имя понравилось народу и сейчас сотни или тысячи людей носят имя Айсен.

Англоязычным людям обычно в шутку пишу имя Айсена не как Aisen, а как Icen, от Ice («лед»). В мире понятия «лед», «холодный» (в значении cool) воспринимаются как синонимы слова «круто». А когда объясняю, что Айсен означает Grandson of God, то практически всегда спрашивают – соответствует ли Icen Nikolayev такому имени?

Вопрос сложный. Исчерпывающий ответ может быть только через несколько десятилетий, когда можно будет подвести итоги его жизни и карьеры.

Блумберг и Николаев – финансисты по основной профессии и по образу мышления.

Они оба – администраторы. При Николаеве Администрация Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) была очень эффективной структурой. После него были слабые, невыразительные руководители. Только с приходом Федора БОРИСОВА Администрация снова становится по своему эффективной. То, как убрали главу Нюрбинского района эсера Бориса ПОПОВА и заставили главу Вилюйского района Семена ВИНОКУРОВА выйти из «Справедливой России», как бы ни мы оценивали эти жесткие меры, – характерный показатель нового стиля администрации действующего Ил Дархана.

Блумберг и Николаев – командные игроки.

И если у нас под понятием команда обычно имеют в виду коллектив послушных исполнителей, то у Блумберга и Николаева – несколько иначе. Простые исполнители – люди обычно работящие, но которых лишили инициативы, приучили только выполнять поручения. Это как если бы в футбольной команде все смотрели бы только на ведущего игрока и пасовали мяч только на него. С такой командой не выиграть чемпионаты.

Основной костяк City team («городской команды») Блумберга состоял из тех людей, которые получали от лидера установки, обсуждали с ним некоторые важные моменты и нюансы, а в остальном действовали самостоятельно и отчитывались по промежуточным и конечным результатам. В Bloomberg’s City team, естественно, не все пришлись к месту – одни не справились, другие разочаровались и ушли, третьи пошли на повышение и на более высокие зарплаты в разные крупные корпорации, а от некоторых избавились, когда возникли сомнения в их порядочности.

Как и большинство горожан, я мало знаю, кто и как работает в городской команде Айсена Николаева. Но, если приглядеться, то видно, что у него есть две основные опорные фигуры.



Это – Дмитрий САДОВНИКОВ и Сергей ИГНАТЕНКО.

Я с ними не знаком, с Садовниковым два раза случайно поздоровался, но он, конечно, не знал, с кем ручкается. Игнатенко я ни разу не видел.

Первый отвечает за городское хозяйство, второй – за развитие города.

И оба справляются, на мой взгляд со стороны, со своей работой – в Якутске нет явного провала с обеспечением функционирования и развития инфраструктуры, своевременно вводятся крупные объекты, дороги ремонтируются или реконструируются без больших отступлений от плановых сроков.

Все это требует, понятно, от Садовникова и Игнатенко большого упорства, педантизма, умения контролировать и доводить дело до конца.

Бывают, конечно, накладки. Но и у команды Блумберга, при их огромных финансовых, организационных ресурсах, хватало недочетов и явных просчетов. И на Блумберга постоянно обрушивалась жесткая и едкая критика. Ему приписывается фраза: «Лучше ошибиться, чем ничего не сделать для решения проблемы».

Айсена Николаева некоторые критикуют за то, что он часто уезжает из города.

Вспоминаю Владимира Павлова, который говорил, что его задача – наладить процесс так, чтобы все работало без него, чтобы он решал только стратегические задачи.

Недаром самые продвинутые в сфере менеджмента американцы утверждают, что лучший руководитель – тот, при отсутствии которого все работает без сбоев.

Загранпоездки Николаева, по-моему, нельзя назвать только имиджевыми. Другой НИКОЛАЕВ – Первый президент республики – также много ездил по разным странам. И польза от его поездок и международных мероприятий была огромной – он искал и находил ответы на главные вопросы развития Якутии. А это и есть основная задача лидера республики – выработать генеральную парадигму. Многое из того, что внедрял в Якутии Михаил НИКОЛАЕВ – через много лет, даже через десятилетия, стал реализовывать федеральный центр, даже термины те же.

И я уверен, что со временем мы поймем, какая польза будет от того, что Якутск первым из городов СНГ участвует в таких программах, как ООН-Хабитат. То, что Якутск становится известным мировому муниципальному сообществу – не только греет сердца и возвышает души многих. От этого будет и практическая польза.

При этом того же Павлова нельзя было обвинить в том, что он устранился от текущего руководства. Мне многие рассказывали про его легендарные объезды города, когда он лично инспектировал, как идет ход строительства жилья, школ и детсадов. И тем самым добивался их ритмичного хода, а если какие-то большие объемы стройматериалов где-то застревали, то Павлов лично ехал и выбивал.

Николаев также делает регулярные объезды города.

Павлов и Николаев – не исключения.

Знаю многих таких же сильных администраторов, которые наладили дела своих отраслей, организаций и предприятий. Значит, умение наладить системную работу присуще и нашим.

Является ли Айсен Николаев якутским Блумбергом – как мне кажется, все же рано судить. Но есть очевидное сходство в постановках целей и решениях задач, в стилях руководства и моделях управления городом. И если все это помогло Блумбергу сдвинуть процесс восстановления Нью-Йорка во всем, как пишет New York Times, направлениям, то может помочь и Николаеву сделать качественный рывок в развитии Якутска, наверное так?

В чем главная недоработка властей Якутска?

Сам по себе город – это бетон, кирпич, камень, сталь, железо, чугун, асфальт, стекло, пластик и т.п.

Но город – это еще и люди.

И надо работать во имя людей, ради их благополучия.

Так считал Майкл Блумберг.

Кажется, так же считает и Айсен Николаев, ставящий цель создания комфортной городской среды в Якутске, чтобы жить, работать и отдыхать в столице республики было удобно многим.

Но я пока не вижу в Якутске того самого главного, что считается основной заслугой Блумберга – создание миллионов рабочих мест.

Не обязательно высокооплачиваемых. Любых рабочих мест.

Блумберг считал, что если люди работают, то они зарабатывают. А если зарабатывают – в городскую казну поступают налоги, необходимые для развития города.

И если люди зарабатывают – тратят деньги и тем самым растут обороты торговли, общепита, индустрии отдыха и развлечений, банков, строительства, сферы аренды жилья и т.п. И если люди зарабатывают – меньше преступности, основной питательной средой которой являются бедность и праздность. И если люди зарабатывают – повышается уровень их психологического комфорта, улучшается их социализация.

Когда читаю, что за пять николаевских лет в Якутске создано 10 тысяч новых рабочих мест – думаю, что этого мало.

В Якутске создавать новые рабочие места сложнее, конечно. Нет производства, нет больших потоков финансов, товаров, грузов. Нет развернутой сферы обслуживания. Если и возникают новые рабочие места, то некоторую их часть занимают мигранты из бывших союзных республик, которые практически не платят налоги, тратят деньги в Якутске по минимуму. Они если во что-то инвестируют здесь, то преимущественно в создание полулегальных предприятий, которые работают в теневой сфере и не платят налоги и сборы, значительно снижают культуру и стандарты производства и обслуживания, создают почву для коррупции.

Может, ошибаюсь, но главной миссией команды Айсена Николаева во время следующего срока управления столицей республики должно стать, вероятно, создание максимально большого количества рабочих мест, причем чтобы они доставались в первую очередь местным якутам и русским.

Как это сделать – пусть придумают, на то и команда, которая считает себя продвинутой и которая, видимо, действительно способна решать амбициозные задачи. Пусть изучают мировой опыт и то, что подходит, переносят в практику администрации Якутска.

Например, Блумберг очень много сделал для принудительной легализации теневого бизнеса, а когда приходится платить налоги и сборы в полном объеме, то полулегальные предприятия теряют свое главное конкурентное преимущество – низкие затраты и себестоимость труда.

Республика и ее столица

В Якутске ни одна масштабная программа в обозримой перспективе не может быть реализована без политической поддержки властей республики – собственные доходы города еще много лет будут ниже потребностей.

Поэтому важно, чтобы власти республики и города продуктивно сотрудничали.

Много говорят и пишут о некой скрытой войне между Ил Дарханом и мэром Якутска.

Так и должно быть.

Вот если бы они были не разлей вода – я бы очень удивился.

Мэр Якутска времен перестройки и начала 1990-х годов Павел БОРОДИН утверждал, что его из Якутии выдавил Михаил НИКОЛАЕВ. Следующий градоначальник Алексей ТОМТОСОВ недолго проработал и мэром, и первым вице-премьером, поспешил уйти в федеральную власть. Со Спартаком БОРИСОВЫМ отношения у президента республики были крайне натянутыми. Илья МИХАЛЬЧУК, ставший мэром по инициативе Михаила НИКОЛАЕВА, потом долго недоумевал, почему тот перестал его поддерживать. А как воевали Вячеслав ШТЫРОВ и МИХАЛЬЧУК – мы не забыли. Только к Юрию ЗАБОЛЕВУ ШТЫРОВ был милостивее, но вскоре республику возглавил Егор БОРИСОВ. Помните, как он объезжал город и прилюдно требовал увольнять чиновников заболевской администрации?

Противостояние губернаторов и мэров крупных городов стало обыденным явлением в России. И в столице страны было так – как Борис ЕЛЬЦИН и Юрий ЛУЖКОВ бодались-то? Кончилась лужковская фронда тем, что Дмитрий МЕДВЕДЕВ уволил его по унизительной статье.

Вспомним, что сняли и самого успешного в советское время руководителя Якутска – Владимира ПАВЛОВА.

Причин тому много, самую главную народ мудро обозначил: «В одной берлоге два медведя не уживутся».

Сейчас в Якутске создалась ситуация, почти аналогичная Москве, где Сергей СОБЯНИН всячески избегает открытого конфликта с федеральными властями.

Как мне кажется, БОРИСОВ понимает, что интересы Якутска, кто бы ни был мэром, важнее и выше личных симпатий или антипатий – своих или своего окружения.



Вложения республиканских и выделяемых из федерального бюджета целевых средств в столицу – инвестиции в прогресс республики. В условиях утраты суверенитета республика реально может управлять только муниципалитетами, все крупные индустриальные проекты реализуются корпорациями самостоятельно, при минимальном участии местных властей. Республика может получать от корпораций только налоги (да и то не в полном объеме, если компании основную часть налогов платят по месту регистрации головного офиса), различные сборы и спонсорскую помощь.

Теперь республика может инвестировать и получать некоторую отдачу только внутри некого ареала, в основном это – Центральная Якутия, где сконцентрировалась наиболее активная, образованная и мотивированная часть населения.

Совершенно правильно, что вкладывают максимум ресурсов в жилье, социальную инфраструктуру в Якутске и добиваются больших федеральных вложений в дорожное строительство, особенно в федеральную автомобильную дорогу А331 «Вилюй». Нужно еще завершать строительства железной дороги до Кердема и перенести основную логистическую базу речных перевозок из Осетрова в Нижний Бестях, поскольку верховья реки Лена стремительно мелеют. Тем самым возрастает роль Якутска как важного транспортно-логистического центра республики.

Так создается фундамент подъема республики, для этого самое главное, чтобы была инфраструктура – жилье, школы, больницы, культурные и спортивные центры, дороги, терминалы, инженерные коммуникации (газопроводы, например), энергогенерирующие мощности.

Якутск – на правильной стороне Урала

Раньше Якутия развивалась за счет своих полезных ископаемых. Убеждая давать дотации объемом в миллиарды рублей в аграрный сектор, наши руководители аргументировали тем, что Якутская автономия вносит в союзную казну миллиарды долларов. А в эпоху суверенитета валютные отчисления от добычи алмазов стали спасительными для экономики и социальной сферы республики.



Но надо честно признаться самим себе, что кончился этот период. Могут добывать в Якутии хоть сотни миллиардов долларов, республике достанется мизер.

Надо перестать тешить себя иллюзиями, что вдруг могут вернуться времена, когда будем получать «справедливую долю» от добываемых в Якутии недровых ресурсов: вот БОРИСОВА сменит БЕРЕЗКИН или МАКСИМОВ, новый Ил Дархан потребует или упросит давать больше денег и тогда снова заживем, как было во времена суверенитета.

Нет, время природной ренты ушло. Может, и к лучшему. Если бы так и продолжали жить как рантье на ренте, то перестали бы искать новые возможности развития. И нас ждала бы участь североамериканских коренных народов, живущих на природной ренте и деградирующих.

Мы можем и должны надеяться только на себя, на свои силы, на свое понимание и видение будущего.

Все понимаем, что находимся в глубочайшем кризисе: меняется уклад жизни народа и идет мощный процесс урбанизации. Если у других народов и государств урбанизация сопровождалась индустриализацией, то у нас не будет промышленного этапа – якуты и другие коренные народы из аграрного сектора оказались в городе, где нет промышленности, нет большого количества рабочих мест. И создавать новый промышленный сегмент нереально из-за ее неконкурентоспособности – издержки в Якутске больше, чем в других регионах.

Еще в древней концепции Дао учили, что любой кризис может и должен стать поиском новых возможностей и шансов.

Только Якутская агломерация может стать новой опорой развития – концентрация в Якутске наиболее энергичной и мотивированной части населения дает новые исторические возможности.

Сейчас города могут стать локомотивами продвижения вперед и без крупного промышленного производства, особенно это становится заметным и актуальным в XXI веке.

Разворачивающаяся Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) вообще будет менять весь уклад жизни.

И без добычи недровых ресурсов, без промышленных предприятий в эпоху появления, расширения цифровой экономики можно развиваться.

Главные приоритеты и ориентиры для прогресса в условиях цифровой, креативной экономики:

— образование,

— культура,

— качество жизни.

Если насчет образования всем понятно, то по культуре, видимо, необходимо дать пояснения. В условиях глобализации и расширения креативной экономики, как можно увидеть, конкурентные преимущества оказываются у тех наций и государств, которые наиболее развиты в культурном отношении, т.е. имеют наибольшее количество интеллектуально развитых слоев населения, а это не только образование, но и уровень общей культуры. Кроме того, креативная экономика опирается на творческие способности людей, на богатство их воображения, их умения быстро придумывать нечто такое, до которого другие не успели додуматься. Наверно, пора говорить и о цифровой культуре как новом термине и явлении – части электронной глобальной цивилизации.

А повышать качество жизни важно для того, чтобы лучшие умы и одаренные личности не уезжали в более комфортные для жизни, работы и творчества города и страны.

Якутск, точнее Якутская агломерация, никак не может базироваться на сырьевом ресурсе – ушло время, когда Якутск как столица сырьевого региона мог жить на природной ренте.

В Якутске также нереально развивать переработку сырья, за некоторыми исключениями (например, ювелирного производства, которое при определенных условиях может быть конкурентоспособным).

Новые перспективы открывает только креативная экономика.

Интересные возможности дает, как это ни покажется удивительным, месторасположение Якутска.

Ранее казалось, что Якутску не повезло в географическом плане, вот если бы город находился по ту сторону Урала, то бурно развивался бы.

Но Якутск теперь находится на правильной стороне Урала – вблизи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в котором будет сосредоточена около двух третей мирового ВВП. Тихий океан станет новым «Средиземным морем», каким оно было в эпоху расцвета эллинизма и взлета Римской империи. Не забудем, что США – тоже страна АТР, причем именно на тихоокеанском побережье Америки сосредоточена ее основная IT- индустрия.

Правильна политика нынешних властей Якутска и республики по поддержке IT- индустрии, включая создание технопарка «Якутия» и ТОР «Кангалассы».

Индустрия 4.0 и прогресс информационных технологий сокращают время передачи информации и скорость передвижения товаров. Причем основным базисом Индустрии 4.0 будет именно креативность.

К тому же не забудем фактор часового пояса.

Якутск живет по времени Токио, Сеула, Куала-Лумпура. Разница со временами Пекина, Сиднея и Манилы – только один час в ту и иную сторону. Разница с Джакартой – 2 часа. Разница с Нью-Дели – только 3,5 часа, а Индия скорым временем станет одной из пяти экономик мира, причем с развитой IT- индустрией.

Нужен приоритет интеллекта

Хотелось бы подискутировать на одну серьезную тему.



В последние годы все очевиднее становится «приоритет стадионов» над прочими сферами общественной жизни республики.

Даже намереваются добиться проведения в Якутске Всемирной универсиады, чтобы потратить 71 миллиард (фактически – больше, чуть меньше 100 миллиардов) на новые дворцы спорта и стадионы.

Поездив по миру, все больше убеждаюсь, что крен в сторону спорта в ущерб другим сферам общественного развития свидетельствует только об ограниченности национальных приоритетов.

Где доминируют исключительно спортивные сооружения? В ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки. Даже в США в негритянских и латинских кварталах можно увидеть только спортивные площадки и залы. Тем самым сознательно (как в США) или по непониманию закладываются ущербные ориентиры. И, кстати, подрывают свою же политическую стабильность, поскольку главный контингент этих стадионов и спортзалов является наиболее агрессивной протестной массой бунтов, «цветных революций», «арабской весны» и прочих деструктивных явлений. Это видно в Ливии, Сирии, Венесуэле, Бразилии, Киргизии и т.п. А что творится в Африке? Как люто бунтуют афроамериканцы в США – хорошо известно. Вот недавно даже в Париже сожгли чуть меньше тысячи машин во время празднования Дня взятия Бастилии. И сжигали те, кто ходит в спортзалы, а не в музеи, те, кто отучился в школах только по принуждению. Отсутствие настоящей образованности и культуры становится важной проблемой.

Среди руководителей страны Иосиф СТАЛИН больше всех строил стадионы, дворцы спорта, спортзалы. Но он построил еще больше школ, училищ, институтов, университетов, а также дворцов культуры, библиотек, музеев, театров, не считая десятки тысяч клубов в каждом населенном пункте СССР. Он понимал, что нужен баланс, если ставить перед собой задачу создать сильное государство и гармоничное общество.

Спорт очень нужен для здоровья нации. Спорт сплачивает народы и государства.

Но приоритет только спорта – стратегическая ошибка.

Для развития, для рывка в новое будущее нужно строить больше школ в Якутске, где по нормативам не хватает около 35-40 школ. Причем не только общеобразовательных учреждений, но и специализированных, где можно воспитать творчески мыслящих детей, которые создадут новую IT-парадигму республику.

Правильно провозгласили, что будут проводить больше турниров в интеллектуальной сфере, включая олимпиады даже мирового уровня, недавно в Якутске прошла XVIII Азиатская физическая олимпиада, причем впервые в России. Готовятся к проведению I Международных интеллектуальных игр «Юность Азии» в Якутске в 2018 году.

Хотя и замедлились темпы переселения из села в город, в Якутске все равно численность населения будет только расти. И переселившиеся из тесных одно и двухкомнатных квартир в загородные дома в ходе неизбежной субурбанизации молодые семьи будут рожать новых детей. Поэтому новые детсады и школы в течение ближайших десятилетий будут востребованы.

И тут надо бы вспомнить одну из составляющих успеха Блумберга – его школьную реформу, в результате которой Нью-Йорк получил более образованную, культурную и мотивированную молодежь.

Инвестиции в модернизацию Якутска будут наиболее эффективными, если будет во главе столицы команда, способная оптимально распоряжаться этими средствами.

И такая команда в городе, мне хотелось бы надеяться, сейчас есть. Это не только я так надеюсь. В это искренне хотят верить многие, которые понимают, что именно в Якутске делается и решается будущее республики.

Именно в Якутске теперь находится дух и сердце, судьба и счастье нации. И потом мы поймем, что означал девиз «Счастливый Якутск».

Якутск – как наш общий дом

Недавно я с большим удивлением прочитал, что сделали проточной систему речек и озер, составляющих городской канал. Этого пытались добиться десятилетиями и никому еще не удалось – Владимир ПАВЛОВ не успел, команда Ильи МИХАЛЬЧУКА начала бурно, но ограничилась только благоустройством части Теплого озера. Другие вообще не брались.

А тут вот сделали.

Значит, эта команда относится к Якутску как к своему дому.

В Якутске еще только формируется единая общность – все еще сильна разобщенность между горожанами и мигрантами из села, а тут добавились еще и многочисленные гастарбайтеры из стран СНГ. Через смешивание различных групп и этносов, а иногда и разных культур, прошли все крупные города и столицы.

Власти Якутска ранее никак не влияли и не вмешивались на динамику процесса формирования единой общности. И в этом была слабость нашего города.

При Айсене НИКОЛАЕВЕ наблюдается попытка найти нечто общее, что бы объединило эти группы, нации с разными уровнями социального поведения, культуры, образования, с не всегда совпадающими интересами и устремлениями.

Тот же Нью-Йорк конца XIX и начала XX веков представлял скопище этнических районов – ирландских, еврейских, итальянских и прочих кварталов, которые между собой беспощадно воевали (вспомним фильм «Банды Нью-Йорка»). И только то общее, что объединило их, сделало из них граждан мировой столицы.

Для Якутска это общее – сделать город родным домом, комфортным для всех, дающим возможности нормально жить, учиться, иметь работу и делать свой бизнес, добиваться успеха.

Общий менталитет формируется издавна общими же крупными мероприятиями – от родовых и племенных торжеств древнейшего времени до масштабных манифестаций, которые развернулись в ХХ веке, когда поняли действенность таких акций, поскольку потребность людей – быть причастным к общим делам и принадлежать к сильной единой общности.



Понятно, почему нынешняя городская команда стремится проводить любые общегородские мероприятия – от майских демонстраций, проводов зимы до Ысыаха Туймады – с максимально возможным охватом населения и с запоминающимися акциями типа рекордов Гиннеса. Именно так формируется единая общность граждан Якутска.

Якутск – как возможный великий город

Как-то давно, общаясь с большой группой американцев, я высказался примерно так:

— Говорят, что Америка – великая страна. Мне кажется, такое утверждение неправильное. Любая страна – это просто территория и ресурсы. И только люди, их политическая воля, социальное поведение и труд могут сделать страну великой. И вы, американцы, сделали свою страну великой…

Тот же Рим, с которого начался этот наш с вами разговор, стал Великим Городом благодаря целеустремленности своих граждан.

Наша страна Россия стала великой не из-за ее масштабов, а благодаря ее народам, которые освоили эти громадные пространства и реализуют ее ресурсные возможности. Якуты также внесли свой большой исторический вклад – обжили и развили скотоводство на миллионах квадратных километров. В будущем, надеюсь, якуты найдут свои нишу в российской и глобальной цифровой экономике и культуре.

Якутск может стать великим городом. Не уровня мировых центров человеческой цивилизации, но хотя бы как один из крупных центров циркумполярного мира и северо-востока Евразии. Удобным для жизни городом, создающим возможности для людей работать и добиваться успехов также в общемировой системе креативной экономики.



И сделать Якутск великим в таком значении можем только мы, его жители. Но вот готовы ли мы?