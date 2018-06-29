Якутский бизнесмен уклонился от уплаты налогов в 2 млн рублей

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 37-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Установлено, что подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем и состоя на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, имел реальную возможность произвести уплату налогов. Но, преследуя корыстные цели, умышленно уклонился от уплаты налогов путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единому налогу на вмененный доход за 2014, 2015, 2016 годы на общую сумму свыше 2 млн. рублей.

В связи с полным признанием вины подсудимым уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Также судом удовлетворен иск налоговой службы на сумму более 3 млн. руб. с учетом начисленных пеней на неуплаченную сумму налогов.