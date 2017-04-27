Якутский балаган вошел в лонг-лист премии АРХИWOOD

В этом году на премию АРХИWOOD поступило рекордное количество заявок – 177, в том числе 23 загородных дома, 21 малый объект, 18 сооружений общественного назначения и 30 интерьерных объектов.

Большое количество заявок в прошлых годах было связано с введением новой номинации – «Предметный дизайн». В первый же год на нее пришло 62 объекта. В этом году дизайнерских объектов не так много (27 заявок), зато значительно приросли более «весомые» номинации: «Загородные дома», «Малые объекты» и «Сооружения общественного назначения».

Как никогда много представлено интерьерных объектов. Это не только квартиры и кафе, но также музей и сразу несколько пространств для детей. А бум общественных пространств переместился в Татарстан. Благодаря энергии Натальи ФИШМАН, он стал абсолютным чемпионом по части дизайна городской среды, выдвинув сразу 17 деревянных объектов! Немного уступает по числу деревянных шедевров и Санкт-Петербург – с той еще разницей, что объекты второго фестиваля «Древолюция» сосредоточены в одном месте: в Ботаническом саду Лесотехнического университета. Еще одним героем этого года стал Владивосток: Феликс МАШКОВ и бюро «Конкрит Джангл» всерьез взялись за улицы города, выступая при этом в самых разных жанрах.

Абсолютное большинство номинантов этого года, – молодые архитекторы (от 20 до 35 лет). Впрочем, звезды тоже на своих местах. В лонг-листе – очередная квартира абсолютного фаворита премии по совокупности побед Алексея РОЗЕНБЕРГА, новый объект (на этот раз – баня!) Тотана КУЗЕМБАЕВА, трансформируемая квартира в Нью-Йорке Петра КОСТЕЛОВА, новые версии знаменитого «Дубль-дома» Ивана ОВЧИННИКОВА и вторая очередь городской фермы на ВДНХ от бюро WOWHAUS.

Светлана БЕДНЯКОВА и Маргарита ДЕРБАНОВА, архитекторы «Росса Ракенне СПб» (HONKA), элегантно стилизуют советскую дачу. Со скандинавской традицией остроумно работают Денис ЧЕРНОВ и Татьяна ПАНЧЕНКО (зимний дом с баней в Истринском районе) и Георгий СНЕЖКИН («Дом у моря»). И уж совсем ни на что не похож дом в Кратово Антонио МИХЕ (бюро «ТАММВИС»).

С частными домами соседствуют сооружения совсем иного масштаба: аквапарк в Новосибирске (чьи клееные конструкции разрабатывала лаборатория Александра ПОГОРЕЛЬЦЕВА из московского ЦНИИСКа) и самое высокое в России здание из дерева – четырехэтажная GOOD WOOD PLAZA.

Два интересных объекта представлены в номинации «Реставрация». Во-первых, это редкая не только для Вологды, но и для всей России реставрация деревянного городского дома начала ХХ века – Дома Черноглазова (архитектор Владимир ЛУКИН). Заказчиком и инвестором работ выступил владелец дома – Герман ЯКИМОВ. Во-вторых, главный интернет-хит последних лет – Асташовский терем под Чухломой в Костромской области. Его хозяин, московский энтузиаст Андрей ПАВЛИЧЕНКОВ, в течение 7 лет держал общественность в курсе проводимых реставрационных работ. И вот, наконец, летом этого года состоится торжественное открытие терема.





Нынче в лонг-лист премии АРХИWOOD в номинации «Частное строительство» вошел жилой дом в национальном якутском стиле («Балаган») от архитектора Ивана Ильича ШИШИГИНА, Якутск, Республика Саха (Якутия).

Вот как описывается проект: Современный жилой дом выполненный в традиционном национальном стиле якутов с использованием современных материлов и технологий. Круглогодичное проживание. ТЭП: площадь 26 кв.м., высота в чистоте 2,6 м, ленточный фундамент, деревянный каркас, стены и перекрытие-панели «Экопан», утеплитель пола-полистиролбетон, окна — двойной стеклопакет, система отопления -электрическая, тёплые полы. Строительство выполнено вручную бригадой из 4 чел в течении 14 дней (7 дней каркас,7 дней отделка, обшивка, кладка камина). Температура в помещении +20 градусов при -50-60 на улице. Расход э/энергии — до 25кВт в сутки. В условиях вечной мерзлоты, холода до -60 градусов это каркасное сооружение с минимальными затратами. Наклонные стены от ветрозащиты, максимальное использование внутреннего пространства и максимальное сохранение тепла внутри здания. Сохранение национального стиля.

В этом году премия за лучшее сооружение из дерева АРХИWOOD проводится уже в 8-й раз. Подведение ее итогов состоится, как всегда, в мае. О конкретной дате и месте проведения мероприятия будет объявлено позже. Народное голосование стартует 15 мая.

Организатор и генеральный партнер премии: ООО «Росса Ракенне СПб» (HONKA).

Куратор премии: Николай МАЛИНИН.

СПРАВКА

АРХИWOOD – ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. Вручение премии состоялось впервые в 2010 году. В экспертный совет и жюри премии входят как известные российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, дизайна, строительства. Помимо этого, АРХИWOOD – единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием. Выставка в рамках премии проходит ежегодно в рамках АРХ Москвы в ЦДХ.