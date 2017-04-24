Якутский атлет признался, чего ему не хватило до медали на Кубке России

Якутский атлет Виктор НИФОНОВ выступил на Кубке России по бодибилдингу и фитнесу (Кубок Восточной Европы) в Краснодаре.

Еще в 2015 году Виктор дебютировал на открытом чемпионате России и первенстве среди молодежи в Санкт-Петербурге. Нынче у якутского спортсмена четвертый лучший показатель Кубка России в категории до 75 кг.

Вот что пишет Виктор в своем Инстаграме.

— «Ну, вот и результат нашей команды @maxpowerykt, @ruddolfio, @nifonova_yulia и @maxfitness_ykt. Всем хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за терпение и за то, что дали мне возможность выступить на чемпионате России. Это пока самый хороший результат в моей карьере. Если дальше будем усердно работать, то попадем в тройку лидеров.

На этом чемпионате не хватило соревновательного опыта. На позировании за комментатором кое-как успевал. Только начинаешь, и тут уже говорят другое, так что будем работать над ошибками. Еще раз хочу сказать огромное спасибо моей семье, друзьям и всем, кто за меня болел, поддерживал. Я это очень ценю и для меня это очень важно».