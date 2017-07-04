Якутский американец: Страна больших возможностей – это… Россия!

4 июля — День независимости США. Он считается днём рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. SakhaLife накануне поговорил с американцем, для которого Якутия стала второй родиной.

Пит КЛАРК переехал в Россию в 2003 году. Сейчас живет в Якутске. По образованию химик, работал в различных международных крупнейших химических компаниях в США, таких как PPG Industries, BASF. Имеет ряд патентов по технологии окрашивания для автомобильной промышленности. 14 лет назад Россия стала для него родным домом.

— Пит, какие у вас впечатления от России?

— С самого первого момента, как только приехал в Россию, я понял, что это страна больших возможностей. Может, для вас это звучит немного странно, ведь так обычно говорят про Америку. Сейчас применительно к Америке так не скажешь. Именно поэтому я решил заняться бизнесом в России, реализовал несколько проектов. Непосредственно в Якутске первым представил формат Bed & Breakfast (в своей квартире мы предлагаем гостям краткосрочное проживание), который является достаточно востребованным. В Якутске большой дефицит гостиниц, и мы этим небольшим бизнесом вносим свой вклад в экономику города.

Во-вторых, Якутск мне очень сильно напомнил мой родной город Пеория (штат Иллинойс) во времена моего детства.

Что меня еще особенно впечатлило? Насколько искусство и культура важны в жизни людей в России и в Якутии. В США такого нет. Не все даже крупнейшие города США имеют столько театров, сколько их в Якутске. Если побывать в школах, то школьники для гостей всегда что-нибудь исполнят, споют или станцуют, продекламируют стихотворения. И в Якутске с населением 300 тысяч человек, у вас такая балетная труппа мирового уровня, прекрасные оперные солисты, проходят замечательные филармонические симфонические концерты.

— Ваши знакомые в Америке не сочувствуют, что Вы живете в столь экстремальных условиях?

— Нет, конечно. Почему они должны мне сочувствовать?! Во-первых, из России в США самолеты летают каждый день, я бываю в США ежегодно. Во-вторых, благодаря фейсбуку, скайпу и интернету, я нахожусь постоянно в контакте с друзьями и родственниками. Сегодня утром, например, я смотрел в прямом эфире игру любимой бейсбольной команды «Chicago Cubs».

— Расскажите о Вашей семье.

— С благодарностью вспоминаю своих родителей. Папа по образованию был инженером, в конце своей карьеры он руководил подразделением по работе с двигателями в компании «Caterpillar Tractor Company». Мама по образованию была физиком, но когда вышла замуж, появились пятеро детей, она занялась домашним хозяйством. Мой дедушка Эдгар КАРТЕР по маминой линии стал вдохновителем при выборе моей профессии, и я стал химиком. Он работал техническим менеджером в фармацевтической компании «Abbot Laboratories». Он изобрел систему стерильной пластиковой капельницы в медицине. Как вы помните, до этого капельницы были только в стеклянных бутылках. Сегодня кроме родных и близких, о нем никто в мире не знает, но благодаря его изобретению, капельницами пользуются миллионы людей во всем мире. Это только одно из его изобретений, у него их было достаточно много. И тогда же я решил, что если стану химиком, то должен сделать что-то, чтобы улучшить жизнь людей. По-моему, как химик я достиг многого. Что касается семьи, то у меня есть еще два брата и сестра. Также у меня двое сыновей и пять внуков.

— Не думали ли Вы с женой-якутянкой жить в США?

— Когда мы только поженились, мы рассматривали три варианта совместного проживания: в США, в России, или в любой другой стране мира. Я не видел возможности для себя продолжать карьеру по специальности. И задумался о смене сферы своей деятельности. Мы решили остаться в России, поскольку на тот момент, да и сейчас считаем, что это страна больших возможностей. Россия очень интересная страна для проживания.

— А что Вы как иностранец думаете о нашем президенте Владимире ПУТИНЕ?

— Я убежден, что именно Путин в данное непростое время, тот Президент, который нужен России. Почему я так считаю? Если вспомнить ту Россию, которую он «получил в наследство» от ЕЛЬЦИНА, и посмотреть какой Россия стала сейчас, я хочу сказать, что он выполнил отличную работу, как Президент. И я думаю, что если бы у России был другой лидер, менее эффективный, то могла начаться ядерная война. Я считаю, что он очень компетентно разрешает кризис российско-американских отношений. Но с другой стороны, мне кажется, что он слишком контролирует все процессы управления. Страна могла бы развиваться быстрее, если бы он не занимался микро-управлением, если можно так выразиться.

— О,кей. А что Вы можете сказать про президентов США — Барака ОБАМУ и Дональда ТРАМПА?

— По моему мнению, начиная с Джорджа БУША — младшего, у нас не было хороших лидеров. Я не могу сказать, что я счастлив иметь таких Президентов как Обама и Трамп.

Но я не могу сейчас голосовать, поскольку не проживаю в США. В Америке голосует не народ США, а выборщики, избранные в каждом штате.

— Что Вам нравится в Якутске?

— Мне нравится культурная жизнь в Якутске, оперы, балеты, симфонические концерты. Особенно я люблю зиму здесь. Можно сказать, что я уже здесь не только породнился, не только имею бизнес, мне просто здесь очень комфортно. Якутия – это мой дом.

— А что не нравится в Якутске?

— Ну, если Вы спрашиваете про проблемы… Якутск с каждым годом сильно преображается, это очевидно. Он привлекает все больше и больше туристов, бизнесменов, гостей, и это здорово. Все больше и больше российских и иностранных туристов стали интересоваться Якутией. Полюс холода, Ысыах, Ленские столбы, Булуус и т.д.- это действительно уникальные места. Но есть большая угроза этому. В Госдуме обсуждается законопроект о запрете оказания гостиничных услуг в жилом фонде, который может нанести урон туристической отрасти в России, и Якутии в том числе. В случае принятия проекта закона в запретительной форме может закрыться 1/3 номерного фонда в стране. И это коснется очень многих сторон, так как ударит по предпринимателям, которые вложили свои средства в хостелы, малые средства размещения, по туристам, которые предпочитают останавливаться бюджетно, так как в кризисное время люди ограничены в средствах, но все же хотят путешествовать, по людям, которые приезжают в другие города с другими целями, например, на обследование, и они не могут позволить себе жить в гостинице, пока проходят его. Это лишит людей дохода, для которых сдача в аренду комнаты, дома является единственным средством дохода, например в Крыму, Сочи, других курортных городах. У нас в Якутске это сократит и без того дефицитный номерной фонд города. Это меня волнует, и мне кажется, что депутаты недооценивают губительные последствия при принятии закона в его запретительном варианте. 13 марта 2017 г. в Москве мы приняли участие в круглом столе «Парламентской газеты» с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, гостиниц, хостелов в обсуждении законопроекта о хостелах, на котором я представил информацию о ситуации у нас в городе и как принятие закона может повлиять на экономику Якутска. Как и другие неравнодушные россияне, я стараюсь довести свое мнение, воздействовать на ситуацию. Ведь теперь это моя страна, и я хочу, чтоб мы все могли жить достойно, активно, вести свой бизнес, и чтоб правовое поле нас не ограничивало искусственно, а помогало.

— Как люди разных стран мира могут помочь делу мира?

— Люди разных стран должны встречаться, общаться, вести бизнес, пытаться влиять на свое правительство для улучшения отношений между нашими странами. Одно из таких мероприятий, способствующих укреплению отношений между США и Россией, состоится через несколько дней в Якутске. 19-20 июля пройдет 22-е ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (http://www.usrussia.org/rapp-forum-1/), в котором я собираюсь принять участие. Цель этого форума — улучшить отношения между странами, людьми, бизнесом и правительствами.