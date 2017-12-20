Якутский актер выступил на премьере фильма «Ёлки новые»

В московском кинотеатре «Октябрьский» 18 декабря состоялась премьера очередной части новогоднего фильма Тимура Бекмамбетова «Ёлки новые». Одним из приглашенных гостей стал якутский актёр и артист Саха театра Геннадий Турантаев.

Вчера состоялась большая премьера новогоднего фильма «Ёлки новые» Тимура Бекмамбетова, в котором снимался наш земляк Геннадий Турантаев. Колоритный якутский актёр сыграл киргизского гастарбайтера Мурата, который решил поработать перед Новым годом Дедом Морозом.

«Появляюсь в фильме в одной из семи новелл, которая называется «Беременная Снегурочка». В трейлере показана сцена, где я еду на тракторе и прихожу к детям с подарками», – рассказал он ЯСИА.

Геннадий получил роль, минуя кастинг. На съёмочной площадке были и исполнители главных ролей Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, но ни в одной сцене с нашим земляком они не снимались.