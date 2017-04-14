Якутский актер получил приз фестиваля Дубль Дв@

Якутский детектив «Мой убийца» режиссера Костаса МАРСАНА продолжает победное шествие по фестивалям. На фестивале Дубль Дв@ исполнитель роли следователя, актер Саха театра Вячеслав ЛАВЕРНОВ получил приз за лучшую актерскую работу, о чем сообщил в соцсети Костас Марсан.

Итоги фестиваля ДубльДв@

Приз зрительских симпатий (полный метр) – «Монах и бес», реж. Николай Досталь.

Приз зрительских симпатий (короткий метр) – «Ближе, чем кажется», реж. Наталия Беляускене.

Призы за лучшую актерскую работу – Вячеслав ЛАВЕРНОВ («Мой убийца»), Тимофей Трибунцев («Монах и бес»).

Гран-при фестиваля «Дубль дв@» – «Поездка к матери», реж. Михаил Косырев-Нестеров.

Приз жюри за лучший короткометражный фильм – «Фейк», реж. Иван Китаев.

Приз Председателя жюри (полный метр) – «Сдается дом со всеми неудобствами», реж. Вера Сторожева.

Специальный приз жюри (короткий метр) – «Паноптикон», реж. Валерий Переверзев.



Год 2016

Рейтинг:12+

Жанр: Детектив, триллер

Режиссер: Костас МАРСАН

Сценарий: Светлана ТААЙКО, Мария НАХОДКИНА, Константин ДАНИЛОВ

Оператор: Искандер ИВАНОВ

Композитор: Николай МИХЕЕВ

Продюсер: Марианна СКРЫБЫКИНА

В ролях: Вячеслав ЛАВЕРНОВ, Галина ТИХОНОВА, Федот ЛЬВОВ, Степан ФЕДОРЕНКО, Илья ЯКОВЛЕВ, Дьулустан СЕМЕНОВ, Прокопий ДАНИЛОВ

Сюжет: Молодой оперативник расследует убийство девушки и находит подозреваемого, который признается в преступлении. Дело закрыто, но главный герой замечает нестыковки и решает подробнее разобраться в этом деле. События приводят его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей…