Якутский актер получил приз фестиваля Дубль Дв@

Якутский детектив «Мой убийца» режиссера Костаса МАРСАНА продолжает победное шествие по фестивалям. На фестивале Дубль Дв@ исполнитель роли следователя, актер Саха театра Вячеслав ЛАВЕРНОВ получил приз за лучшую актерскую работу, о чем сообщил в соцсети Костас Марсан.
Итоги фестиваля ДубльДв@
Приз зрительских симпатий (полный метр) – «Монах и бес», реж. Николай Досталь.
Приз зрительских симпатий (короткий метр) – «Ближе, чем кажется», реж. Наталия Беляускене.
Призы за лучшую актерскую работу – Вячеслав ЛАВЕРНОВ («Мой убийца»), Тимофей Трибунцев («Монах и бес»).
Гран-при фестиваля «Дубль дв@» – «Поездка к матери», реж. Михаил Косырев-Нестеров.
Приз жюри за лучший короткометражный фильм – «Фейк», реж. Иван Китаев.
Приз Председателя жюри (полный метр) – «Сдается дом со всеми неудобствами», реж. Вера Сторожева.
Специальный приз жюри (короткий метр) – «Паноптикон», реж. Валерий Переверзев.
Год 2016
Рейтинг:12+
Жанр: Детектив, триллер
Режиссер: Костас МАРСАН
Сценарий: Светлана ТААЙКО, Мария НАХОДКИНА, Константин ДАНИЛОВ
Оператор: Искандер ИВАНОВ
Композитор: Николай МИХЕЕВ
Продюсер: Марианна СКРЫБЫКИНА
В ролях: Вячеслав ЛАВЕРНОВ, Галина ТИХОНОВА, Федот ЛЬВОВ, Степан ФЕДОРЕНКО, Илья ЯКОВЛЕВ, Дьулустан СЕМЕНОВ, Прокопий ДАНИЛОВ
Сюжет: Молодой оперативник расследует убийство девушки и находит подозреваемого, который признается в преступлении. Дело закрыто, но главный герой замечает нестыковки и решает подробнее разобраться в этом деле. События приводят его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей…comments powered by HyperComments