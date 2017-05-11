Якутским школьникам рассказали об истории фронтового треугольника

Накануне Дня Победы работники Якутского филиала «Почты России» провели для школьников средней школы №26 города Якутска открытый урок об истории фронтового треугольника и современных традициях отправки писем и мастер-класс.

Перед мастер-классом детям провели экскурсию по музею связи, собранном работниками отрасли. В музее представлены экспонаты «Почты России», телевидения, радио и ПАО «Ростелеком». Больше всего ребят заинтересовали почтовые штемпели, студийная телевизионная камера, раритетные радио, телефоны и коммутаторы.

На мастер-классе школьники узнали, что фронтовые письма, отправленные в годы Великой Отечественной войны, имели форму треугольника, а свернутый в треугольную форму листок служил одновременно и конвертом, и письмом. Детям рассказали, что в случае гибели адресата, адресная сторона перечеркивалась крест на крест, и послание отправляли по обратному адресу.

«Очень отрадно и приятно, что дети знают о Великой Отечественной войне, многие из них в День Победы участвуют с фотографиями своих дедов и прадедов в акции «Бессмертный полк». Это говорит о том, что память о подвиге советских солдат живет, и связь поколений не нарушена», – поделилась своими впечатлениями пресс-секретарь Якутского филиала Почты России Ася СОЛОВЬЕВА.

На встрече дети написали поздравительные письма ветеранам и сложили их в фронтовые треугольники. На следующий день послания были вручены ветеранам войны и тыла на торжественном мероприятии, который ежегодно проводится рескомом профсоюза работников связи России.

Вручая детские треугольники, Галина БЕЛЕНКО, председатель рескома, сказала: «Я очень рада, что для детей проводятся такие мастер-классы, на которых у детей воспитывается любовь к Родине и гордость за подвиги советских людей».



Источник: По информации пресс-службы УФПС Республики Саха (Якутия) - филиал ФГУП «Почта России»