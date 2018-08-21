Якутских овцебыков ждет Магадан

На днях завершились работы по отлову овцебыков на территории острова Большой Бегичев Анабарского района. Всего отловлены 25 молодых особей и перевезены на временное место передержки вблизи аэропорта Саскылах. Животные хорошо перенесли перелет, чувствуют себя удовлетворительно. Корма для отловленных животных в Саскылахе были заготовлены заранее в достаточном количестве.

Отметим, что финансовые расходы по реализации данного проекта в полном объеме осуществляются за счет инвесторов Магаданской области в рамках государственно-частного партнерства.

Отлов животных производился группой опытных якутских и московских специалистов с участием магаданских коллег. Группой руководит Андрей Попов, начальник управления Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я). В ее состав также вошли Егор Кириллин, к.б.н., старший научный сотрудник ИБПК СО РАН, Афанасий Пермяков, ветеринарный врач питомника «Тымпынай», Павел Павлов, заведующий отделом мониторинга и опытных работ в охотничьем хозяйстве ФГБУ «Центрохотконтроль» (Москва), Тарас Сипко, старший научный сотрудник ИПЭЭ им. А.Н. Северцева РАН (Москва), Константин Донцов, волонтер (г. Магадан), Денис Беляев (г. Магадан, оператор телевидения).

На острове Большой Бегичев по подсчету специалистов обитают примерно 300 особей овцебыков. С каждым годом на ограниченной территории острова наблюдается рост численности животных. По словам Андрея Попова, на подобных территориях целесообразно проводить мероприятия по регулированию численности животных, в данном случае проведено изъятие 25 молодых особей для поставки в Магаданскую область. Кроме того, мероприятие по отлову животных имеет исключительно важное значение для увеличения ареала распространения овцебыка на территории России.

Отлов овцебыков проведен методом обездвиживания с применением дистанционного иммобилизатора, каждая пойманная особь помещалась в транспортировочную клетку. Отловленная партия животных на вертолете МИ-8 авиакомпании ОАО «АЛРОСА» перевозились в с. Саскылах.

«Впервые за столь короткое время, а именно за 3 дня, завершены мероприятия по отлову овцебыков. Удачному отлову на острове и оперативной перевозке животных, кроме благоприятных погодных условий, способствовали слаженные действия авиакомпании, работников Дирекции, Анабарской инспекции охраны природы, специалистов и ученых Якутии и Москвы», — отметил Яков Сивцев, директор Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я).

Впереди наших подопечных ждут мероприятия по перевозке на постоянное местожительство в соседнюю Магаданскую область на остров Завьялова, схожий по природным условиям с о. Большой Бегичев.