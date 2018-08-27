Якутских овцебыков успешно перевезли в Магадан

В период с 14 по 25 августа 2018 года проведены мероприятия по отлову на острове Большой Бегичев (Анабарский улус), транспортировке и выпуску на острове Завьялова (Магаданская область) партии из 25 овцебыков.

Отлов животных произведен в небывало кроткий срок в течение 3-х дней. Этому способствовали профессионализм ловцов, высокая численность овцебыков на о. Б. Бегичев, умелые действия экипажа вертолета Ми-8 МТВ АО «Авиакомпания «АЛРОСА» под руководством командира Сергея Николаева и, конечно, благоприятные погодные условия во время отлова.

24 августа после короткой передержки в вольере на территории аэропорта «Саскылах» животные были загружены в самолет Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» (командир экипажа Михаил Леверьев). Тепло попрощавшись с членами команды ловцов Александром Михайловым, старшим госинспектором Анабарской ИОП и Евгением Васильевым, госинспектором Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я), команда разместилась в салоне и самолет взял курс на восток.

Через 6 часов самолет приземлился в аэропорту «Сокол» г. Магадана. Здесь самолет встретили магаданские специалисты под руководством заместителя Председателя Магаданской областной Думы Игоря Донцова, инициатора и руководителя проекта по завозу овцебыков от магаданской стороны. Руководство транспортировкой и передачей животных от якутской стороны осуществлял Яков Сивцев, директор Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я).

На следующий день партию овцебыков осмотрели и ознакомились с результатами работ члены Правительства Магаданской области и врио Губернатора Сергей Носов. Якутские и магаданские специалисты отчитались по проведенной работе и ознакомили присутствующих с перспективами дальнейшего развития межрегиональных отношений между Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью по экологическим вопросам.

Затем тремя рейсами вертолета все 25 овцебыков были перевезены на их постоянное местожительство – остров Завьялова Магаданской области и выпущены в специально отстроенный вольер на передержку. Ранее в июле территория острова была обследована учеными Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. По их заключениюгорно-тундровые ландшафты острова, видовое разнообразие и продуктивность пастбищных растений полностью подходят для выпаса и разведения овцебыков на этой территории.

Выпуск животных стал завершающим этапом этой межрегиональной акции, имеющей огромное значение в расширении ареала овцебыка на территории России и укреплении взаимодействия и сотрудничества между двумя соседними регионами. Все работы полностью профинансированы магаданской стороной в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, что в 2017 году был успешно осуществлен межрегиональный проект по поставке партии овцебыков из Ямало-Ненецкого автономного округа в Республику Саха (Якутия). Такие работы укрепляют межрегиональные связи, способствуют расширению имиджа субъектов, привлекают внимание федерального центра к проблемам сохранения и восстановления биоразнообразия северных территорий России.

В заключении отметим, что проект был успешно реализован также благодаря усилиям и совместным действиям, направленным на положительный результат, региональных ветеринарных служб, авиаторов, специалистов Россельхознадзора и охотничьего хозяйства. В ходе работ на территории республики большая практическая помощь была оказана Главой Анабарского улуса Иваном Семеновым, директором аэропорта «Саскылах» Еленой Лавровской, инженером АСП АО «Авиакомпания АЛРОСА» Богданом Бекеневым, ведущим менеджером АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» Иваном Тимофеевым, бригадиром оленеводов острова Б. Бегичев Дмитрием Григорьевым.