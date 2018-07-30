Якутских боксеров в списке призеров нет. Итоги первенства России в Тюмени

В Тюмени завершилось первенство России по боксу среди юношей

В «Центре дзюдо» в минувшую субботу состоялись финальные бои первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет памяти полковника полиции Сергея Гриценко. Турнир среди спортсменов 2002-2003 годов рождения проходил в Тюмени с 22 по 28 июля.

В течение семи дней зрители могли наблюдать за множеством ярких поединков, и поддержать юных спортсменов. В этом году в первенстве приняли участие более 260 спортсменов из 12 федеральных округов.

Главное преимущество участия в первенстве России ― возможность попасть в сборную страны и затем участвовать в более крупных соревнованиях, таких, как первенство Европы, которое пройдет в Анапе 8-17 октября.

Республику Саха (Якутия) на главном старте представили пять юных боксеров. Все они завоевали путевки в Тюмень, выиграв в апреле Дальневосточное первенство по боксу. К сожалению, в финальной части первенства России, никто из наших ребят в число победителей и призеров не попал. Что особенно огорчает, большинство якутских боксеров выбыли из соревнований после первого круга: Аман Трофимов (48 кг) уступил Марату Хапчаеву из Карачаево-Черкесии, Илья Васильев (60 кг) проиграл Чезраву Ашалаеву из Дагестана, Владислав Кузьмин (66 кг) по очкам проиграл Вячеславу Дударову из Московской области, Станислав Иванов (80 кг) не смог найти ключ к успеху в поединке с Анаром Гусейновым из Москвы.

Лучший результат из якутской сборной показал Николай Пшенников (46 кг) из Хангаласского улуса. В первом бою он победил Рамазана Темирдашева из Карачаево-Черкесии, но во втором бою за выход в полуфинал по очкам проиграл Михаилу Григоряну из Краснодарского края. Единственным утешением можно назвать то, что его соперник Григорян в конечном итоге стал победителем первенства России, выиграв финальный поединок единогласным решением судей.