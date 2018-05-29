Якутские звезды выставят свои памятные вещи на аукцион

В рамках празднования Дня защиты детей, кинотеатр Лена совместно с управой Автодорожного округа, при информационной поддержке газеты «Якутск Вечерний», организуют благотворительный аукцион «Счастливое детство». Целью данного мероприятия является сбор средств для благоустройства детской площадки на территории Автодорожного округа, в микрорайоне «Птицефабрика» по адресу Птицефабрика 12/3.

На аукционе будут представлены лоты известных активистов- общественников, бизнесменов, звезд эстрады и кино.

Свои лоты представят артисты якутской эстрады Наталья Кривошапкина-Далаана, Варя Максима, Петр Кулаковский, Варя Ларионова, Александра Старостина, модельер Петр Яковлев, телеведущие Екатерина Винокурова, Георгий Белоусов, Петр Говоров, первая «Мисс Якутия» Алена Алексеева, владелица цветочной мастерской «Joy» Ольга Округина, известный кондитер Артем Винокуров, ведущая Лиза Газизова.

Лоты, выставленные на аукцион, носят самый разный характер, начиная от картин, созданных своими руками, заканчивая различными памятными предметами звезд.

В рамках данного мероприятия также планируется провести развлекательную программу для зрителей, для детей будет организован аквагрим, поднимать настроение будут детские аниматоры и клоуны. Также будет представлена выставка скворечников под названием «Подкорми птиц», сделанные воспитанниками детских дошкольных учреждений.

Все вырученные средства от продажи лотов пойдут на приобретение детской площадки в одном из дворов Автодорожного округа.

Приглашаем принять участие всех желающих!

Аукцион состоится 1 июня на площади перед кинотеатром «Лена» в 12.00.

Телефон для справок 36-00-86.