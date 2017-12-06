Якутские железнодорожники присоединились к флэшмобу NoRussiaNoGames

Вчера коллектив АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» присоединился к массовому флэшмобу с тегом #NoRussiaNoGames («Нет России – нет Игр») в поддержку российской олимпийской сборной.

Якутские железнодорожники высказали надежду, что справедливость восторжествует и чистые спортсмены достойно представят нашу страну под флагом Российской Федерации.

Фотографии с хэштегом были опубликованы в Инстаграм.

«Мы очень хотим видеть сборную России на олимпийских играх 2018 и радоваться ее победам, гордиться своей страной» — вот такие высказывания и пожелания были у многих сотрудников коллектива АК «ЖДЯ».

В компании «Железные дороги Якутии» очень большое внимание уделяют занятием спортом, причем вовлекают в спорт не только работников, но и членов их семей. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» являются одним из самых любимых состязаний в рамках ежегодной корпоративной спартакиады, куда собираются и стар, и млад поболеть за своих любимцев. Для занятий спортом в прошлом году компания открыла в Алдане спорткомплекс «Локомотив», двери которого открыты не только для железнодорожников и членов их семей, но и для всех алданцев.

У многих сотрудников дети серьезно занимаются спортом с малых лет, и некоторые показывают очень неплохие результаты. Юные лыжницы Хабытина Роксана –двукратная чемпионка первенства РС(Я) по лыжным гонкам, чемпионка Дальневосточного турнира, Местникова Лена, Бойлохова Кюннэй — всегда приходят на помощь своим родителям в соревнованиях по лыжным гонкам. Об их успехах знают не только в компании, но и в Алданском районе.

«Они занимаются в Центре подготовки лыжников в Алдане, тренируются там же, где проходят сборы олимпийской сборной России. С прославленными лыжниками Никитой Крюковым, Алексеем Петуховым, Александром Панжинским, биатлонистом Антоном Шипулиным знакомы не понаслышке не только они, но и многие алданцы, в том числе сотрудники компании. Именно поэтому решение МОК об отстранении олимпийской сборной России от участия в ОИ-2018 вызвало глубокое разочарование. Несправедливо, очень обидно!!! А выступление чистых спортсменов под нейтральным флагом – унизительно!» — подчеркнула председатель профсоюзной организации Наталья Онофрийчук.