Якутские железнодорожники — победители чемпионата по мас-рестлингу в Нижнем Куранахе

18 марта в посёлке Нижний Куранах прошел третий открытый чемпионат по мас-рестлингу среди мужчин.

Команда ЖДЯ заняла 1 место в командном зачете. 2 место заняла команда города Алдана и 3 место команда из Нижнего Куранаха.

В соревнованиях от ЖДЯ принимали участие: Старостин Аял — 1 место, весовая категория свыше 110 кг (служба пути),

Никитин Алексей — 1 место, весовая категория свыше 80 кг (служба пути),

Кудрин Андрей — 1 место, весовая категория свыше 70 кг (локомотивная служба),

Березкин Валентин — 2 место, весовая категория свыше 70 кг (локомотивная служба).

Также наши ребята отличились в абсолютной весовой категории, став призерами: Старостин Аял занял 2 место и Никитин Алексей 3 место.

Чемпионы и призеры были награждены медалями и грамотами, а наши призеры в абсолютном первенстве награждены большими медалями, дипломами и ценными подарками.

Команда ЖДЯ также получила кубок победителя и диплом.

Поздравляем наших спортсменов!!!