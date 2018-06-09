Якутские волонтеры помогут на чемпионате мира по футболу в Петербурге

8 июня в петербургском аэропорту Пулково состоялась встреча волонтеров из Якутии, которые в течение месяца будут помогать в организации чемпионата мира по футболу ФИФА.

Якутян встретил заместитель Постоянного представителя Якутии при Президенте России Юрий КРАВЦОВ и представители Центра подготовки городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Всего в организации чемпионата в качестве волонтеров примут участие более 40 якутян. В ближайшее время якутские волонтеры пройдут обучение и приступят к исполнению своих обязанностей.