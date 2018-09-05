Якутские видеографы сняли свадьбу в Грузии

Как стало нам известно, творческая команда из Якутска «MediaLab» (@medialab.video) возвращается домой из солнечной Грузии, где они работали на свадьбе, что интересно, по приглашению людей, абсолютно не имеющих связи с Якутией.
За подробностями мы обратились к руководителю студии Петру ОКОНЕШНИКОВУ:
— Когда год назад создавали команду, мы и представить не могли, что будем снимать свадьбу в Грузии.
Но у нас всегда была мечта поработать за пределами нашей республики.
В марте месяце ко мне через «Инстаграм» обратились Олеся и Тимур, которые хотели сделать свадебный подарок для своих родных Марии и Сергея.
Олеся сообщила, что свадьба будет проходить в Грузии, и это стало поводом для наших сомнений – незнакомая страна, люди, традиции и т.п. Но познакомившись в Москве лично с Олесей и Тимуром и их прекрасной семьёй, все сомнения отпали и у нас начался наш первый свадебный трип.
Забавно, что на границе Грузии и России пограничники сильно удивились тем фактом, что мы приехали снимать свадьбу из Якутии в Грузию, в следствие чего возникли вопросы и нас повезли на допрос, даже позвонили родителям, убедились в достоверности наших слов и пожелали счастливого пути.
Кстати, знаменитое грузинское гостеприимство оказалось не мифом, местные жители всегда старались помочь или накормить.
Что интересно, в Грузии ребята моложе 30 лет не знают русского языка, но они отлично владеют английским языком
После размещения в отеле нас пригласили на семейный ужин, где мы познакомились с нашими молодоженами. К слову, мы были сюрпризом для них. Так как мы прилетели из далёкой Якутии, привезли с собой национальные сувениры, серёжки. Для нас стало сюрпризом то, что в день свадьбы, невеста Маша надела именно их. Это была большой честью для нас.
Сам банкет прошёл очень весело, перерывов на танцы было много, гости были очень активными и не стеснялись камеры. Кульминацией вечера стал показ ролика, который я смонтировал там же, что вызвало бурю эмоций. Тамадой работал известный российский ведущий Владимир ВАЛИЕВ.
Мы получили колоссальное удовольствие от проделанной работы и вдохновились. В общем, ребята, если вы о чем-то мечтаете, не бойтесь рисковать и действовать!
Так как сейчас я отхожу от всех полученных эмоций, по приезде в Якутск смонтирую отдельный ролик, а пока делимся с читателями Sakhalife нашими фото!
Уважаемые читатели!
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