Якутские велосипедисты почтили память героев Великой Отечественной войны

25 велосипедистов из разных районов Якутии приняли участие в традиционном веломарафоне «Салют Победа!», в котором участники в честь 72-летия победы в Великой Отечественной войне проехали от Покровска до Якутска, сообщает велоклуб Якутска.

В этот раз на велогонку зарегистрировалось мало участников на шоссейных велосипедах, поэтому особой конкуренции не было. Основные претенденты были Владимир ТИМОФЕЕВ, Игорь ПЕТРОВ и Алексей ВАСИЛЬЕВ, все они попали на пьедестал. Владимиру, как лучшему горняку сезона (специалист по подъему в горы), удалось оторваться от преследователей на большом подъеме у границы Хангаласского района. Далее, по словам Владимира, он ехал на пределе своих возможностей, на пульсе от 180 и выше, чтобы не допустить того, чтобы его догнали претенденты. Уход от соперников на подъеме был единственным шансом на победу, и Владимир не стал упускать такой возможности. Игорь и Алексей так и не смогли догнать свою цель и перед финишем договорились спринтануть. В итоге Игорь Петров, как наиболее подготовленный спринтер среди якутских велосипедистов, смог одержать победу в этой схватке и взял второе место. Многократный победитель велогонки «Салют Победа» Петр ТАЙШИН в этом году плохо подготовился и после травм из-за лыжного сезона, поэтому отстал от основного пелотона в начале гонки. Тем не менее, он смог занять четвертое место.

Среди горных велосипедов основными претендентами были Андрей ПОПОВ и Петр СЕВАСТЬЯНОВ, но по року судьбы или по странному стечению обстоятельств у Андрея со старта слетел левый шатун и разболтался руль, а у Петра сломался экцентрик заднего колеса и он упал. Таким образом, из претендентов они превратились в самых последних участников заезда, за которыми ехала машина организаторов. До 12 км гонки Андрей крутил велосипед одной ногой безуспешно пытаясь останавливать автомобили и забегая в ближайшие кафе и бензоколонки, прося инструменты или подручные средства, чтобы починить велосипед. После часа гонки у одного автомобилиста удалось найти нужный инструмент, и велосипед Андрея снова был в строю. А Петр в это время встал после падения и ехал без заднего экцентрика. Так он и проехал до границы Хангаласского района, пока из-за тряски на кочках не слетел болт держателя заднего переключателя. Казалось бы, уже никакого шанса на продолжение пути и пора бы уже сходить с гонки, но на помощь пришел ветеран Анатолий ДАВЫДОВ, который на своей спине довез до финиша не только себя, но и Петра со сломанным велосипедом. Таким образом, все участники велозаезда, вспоминая о героях войны, успешно достигли финиша.

Среди девушек была интрига, так как на старт вышли девушки на шоссейных и циклокроссовых велосипедах. Многократная победительница велогонок и мать троих детей Ия ПАНОВА стиснула зубы и на тяжелом стальном велосипеде фирмы Stern снова смогла одержать победу, установив женский рекорд всех годов по велогонке «Салют Победа» при езде на горном велосипеде. Тем самым она доказала, что не важно, на каком ты велосипеде, главное это — человек. Перед гонкой она почти каждый день выезжала с детьми кататься на велосипеде и выгуливала собаку тоже на велосипеде на дамбе 202 микрорайона, в свободное время участвовала в велопоходах, где набирала нужный тренировочный велосипедный объем. В прошлом году она обгоняла на велогонке знаменитого лыжника Петра Тайшина. Некоторые участницы решили воспользоваться помощью своих бойфрендов, которые ехали спереди и разрезали для девушек ветер, но это не помогло.

По итогам гонки победу среди шоссейных велосипедистов одержал Владимир Тимофеев со временем 1ч44м22сек, второе место Игорь Петров – 1ч45м51сек, третье Алексей Васильев – 1ч46м01сек. Среди кросс-кантри велосипедов первое место взял Павел Пестряков со временем 2ч04м07сек, второе Николай Кучутов – 2ч10м02сек, третье Андрей Попов – 2ч20м12сек. Лучшей велосипедисткой стала Ия Панова, проехав за 2ч36м19сек, второе Уйгулана Стручкова 2ч42м23сек, третье Лиза Кондратьева – 2ч47м23сек. Среди ветеранов победил Максим Алексеев со временем 1ч56м54сек, второе Егор Иванов – 1ч56м58сек, третье Константин Матаннанов 2ч02м09 сек. Первым и единственным юниором был Уруйдан Филиппов, проехавший гонку за 2ч23м22сек.

Федерация велоспорта РС(Я) приглашает всех заинтересованных велосипедистов посещать сайт Velo.ykt.ru, где на постоянной основе публикуются анонсы мероприятий. Например, 21 мая в местности Хатынг-Юрях состоится чемпионат республики по велогонкам по пересеченной местности.