Якутские ученые проводят мониторинг парниковых газов в атмосфере

Авиакомпания “Полярные авиалинии” помогает ученым из института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН проводить мониторинг парниковых газов в атмосфере над Якутском.

Начиная с апреля месяца ученые пять раз произвели отбор проб воздуха на разных высотах: 100 метров над землей, 500, 1000, 2000 и 3000 метров над уровнем моря. Полеты осуществляются на воздушных судах авиакомпании.

Перед взлетом сотрудники института устанавливают на крыло самолёта воздухозаборную трубку. При наборе необходимой высоты начинается процедура забора пробы воздуха в специальные стеклянные колбы.

В дальнейшем, образцы направляются в Москву на исследование по определению концентрации парниковых газов в атмосфере, различных примесей и загрязения.

По словам младшего научного сотрудника Романа ПЕТРОВА, данные исследования направлены на изучение динамики потоков углекислого газа и метана в приземном слое атмосферы над репрезентативным лиственничным лесом, связанным с глобальным изменением климата.

— Наши работы проводятся в рамках Российско-японского проекта о совместных геохимических исследований «Влияние глобального изменения климата на сибирские мерзлотные экосистемы» между ИБПК СО РАН и Национальным институтом по изучению окружающей среды, — отметил он.