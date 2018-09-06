Якутские ученые проводят мониторинг парниковых газов в атмосфере

Авиакомпания “Полярные авиалинии” помогает ученым из института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН проводить мониторинг парниковых газов в атмосфере над Якутском.
Начиная с апреля месяца ученые пять раз произвели отбор проб воздуха на разных высотах: 100 метров над землей, 500, 1000, 2000 и 3000 метров над уровнем моря. Полеты осуществляются на воздушных судах авиакомпании.
Перед взлетом сотрудники института устанавливают на крыло самолёта воздухозаборную трубку. При наборе необходимой высоты начинается процедура забора пробы воздуха в специальные стеклянные колбы.
В дальнейшем, образцы направляются в Москву на исследование по определению концентрации парниковых газов в атмосфере, различных примесей и загрязения.
По словам младшего научного сотрудника Романа ПЕТРОВА, данные исследования направлены на изучение динамики потоков углекислого газа и метана в приземном слое атмосферы над репрезентативным лиственничным лесом, связанным с глобальным изменением климата.
— Наши работы проводятся в рамках Российско-японского проекта о совместных геохимических исследований «Влияние глобального изменения климата на сибирские мерзлотные экосистемы» между ИБПК СО РАН и Национальным институтом по изучению окружающей среды, — отметил он.
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