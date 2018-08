Якутские ученые получили международную премию

С 12 по 15 августа 2018 г. в г. Копенгагене (Дания) состоялся 17 Международный конгресс по циркумполярной медицине (ICCH17). Конгрессы ICCH проходят каждые три года в разных местах циркумполярного региона и представляют собой крупнейшую научную встречу в мире по вопросам здоровья в циркумполярном регионе.

Конгресс проходил в формате 10 секционных заседаний по различным направлениям циркумполярной медицины. Всего приняли участие около 400 человек из многих стран Циркумполярного союза.

Участники 17 Международного конгресса по циркумполярной медицине.

На конгрессе были представлены устные доклады научных сотрудников ЯНЦ КМП:

– «Health of Yakutia Indigenous Peoples in the modern world», доклад директора, д.м.н. Романовой Анны Николаевны;

– «Novel pathogenic variant in the POU3F4 gene associated with the X-linked deafness-2 (DFNX2) in Yakut family (Eastern Siberia, Russia)», доклад ведущего научного сотрудника – руководителя лаборатории молекулярной генетики, к.б.н. Барашкова Николая Алексеевича;

– «Current health status of children living in Yakutia», «Cytokine profile in aboriginals in Sakha Republic (Yakutia) with juvenile idiopathic arthritis», доклады ведущего научного сотрудника – руководителя лаборатории мониторинга состояния здоровья детей и медико-экологических исследований, д.м.н. Бурцевой Татьяны Егоровны;

– «Clinical outcomes in patients with gastroduodenal diseases in Yakutia with cag A-positive and cag A-negative strains of Helicobacter pylori», доклад научного сотрудника лаборатории молекулярной генетики Готовцева Ньургуна Наумовича.

В торжественной обстановке Президентом Международного союза по циркумполярной медицине Anders Koch и Председателем Комитета Jens Peder Hart Hansen была вручена международная премия Jens Peder Hart Hansen Award директору ЯНЦ КМП Романовой А.Н. за достижения в области сохранения здоровья и в целях сотрудничества в области циркумполярной медицины