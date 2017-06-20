Якутские учебные пособия получили Золотую медаль Лондонской выставки!

Феодосия Габышева: Золотая медаль Лондонской книжной выставки – успех всей системы учебного книгоиздания Якутии

На днях мы получили радостную новость о том, что учебные пособия «Төрүт дьарык» (Традиционные занятия) для 1-4 классов, разработанные на основе исследований Научно-исследовательского института национальных школ Республики Саха (Якутия), удостоены золотой медали престижной Лондонской книжной выставки, прошедшей в Великобритании в марте 2017 года. В связи с этим мы попросили прокомментировать это достижение первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия), доктора педагогических наук, профессора Феодосию Васильевну Габышеву.

— Феодосия Васильевна, в нашей республике под Вашим руководством многие годы развивается система создания и издания учебно-методической литературы. Нам очень важно знать Ваше мнение по поводу высокой оценки международными экспертами учебных пособий для наших детей, обучающихся на родном (якутском) языке.

— Безусловно, это успех всей региональной системы образования. Прежде всего, поздравляем авторов учебно-методического комплекса “Төрүт дьарык” под руководством Федорова Гавриила Михайловича, кандидата педагогических наук, профессора, заслуженного работника науки и образования РАЕ с высокой наградой! Это итог многолетней научно-исследовательской, экспериментальной работы всего творческого коллектива – учёных, учителей Хоробутской средней общеобразовательной школы Мегино-Кангаласского улуса. Пособия выпущены Национальным книжным издательством “Бичик” по заказу Министерства образования.

— А в чём заключается их уникальность?

— Насколько нам известно, а также по подтверждению Российской академии естествознания (РАЕ) и других авторитетных научных сообществ, только в Якутии изданы учебные пособия, разработанные на основе интеграции научных и традиционных знаний, технологии развивающего обучения и этнопедагогических методов воспитания. Содержание и методы подачи учебного материала полностью соответствуют целям и требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Авторы доступно и увлекательно излагают образовательный материал, прививающий школьникам знания и умения по традиционным видам хозяйствования (разведение крупного рогатого скота, коневодство, охота, рыболовство, оленеводство, растениеводство), а также по основам безопасности, соблюдению национальных обычаев и участию в обрядах. Например, с помощью разных способов действий дети учатся наблюдать за домашними животными, различать их по возрасту и масти, ухаживать за их детёнышами, делать план аласа с помощью условных знаков, моделировать разные виды изгородей, определять виды растений, кустарников, деревьев, растущих в окрестностях.

— Судя по наименованию, пособие предназначено для якутских школ, а для детей коренных народов Севера такие пособия изданы?

— В рамках реализации проекта по развитию кочевого образования научными сотрудниками Института национальных школ создано учебное пособие “Умение жить на Севере” (Р.С. Никитина, Г.М. Федоров, Е.И. Винокурова). Это учебное пособие учит детей способам выживания и соблюдения безопасности, выработанным коренными малочисленными народами в суровых условиях Севера, а также основам оленеводства, рыболовства, охоты, сбора дикоросов, технологиям приготовления еды и шитья одежды в условиях кочевья.

— Феодосия Васильевна, на каких уроках дети могут учиться по этим учебным пособиям? Ведь раньше у нас не было таких учебных предметов.

— Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования предоставляют каждой школе возможность разрабатывать основную образовательную программу с учётом социокультурной специфики территории, на которой они функционируют. Например, они могут ввести дополнительный учебный предмет и различные формы внеурочной деятельности по совместному решению педагогического коллектива, родителей и обучающихся. Таким образом, агропрофилированная школа Сунтарского улуса может ввести учебный курс “Төрүт дьарык”, а кочевая школа в Оленекском улусе – “Умение жить на Севере”. Отмечаю, что эти учебные пособия пользуются большим спросом и среди городских школ, а “Умение жить на Севере” востребовано в других регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

— А школьные учебники по другим учебным предметам раньше получали такие высокие профессиональные награды?

— Для нашей республики, в частности, для Института национальных школ Республики Саха (Якутия), это не первая награда, полученная за пределами России. В 1972 году дипломом I степени международной выставки в Монреале был награждён “Букварь”, созданный Марией Егоровной Охлопковой с участием народного писателя Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллона. Теоретической базой этого учебника также является система развивающего обучения, букварь тоже издан после серьёзной экспериментальной работы в сельских школах. Учебник получил высокую оценку основоположников системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова и признание многих поколений учителей начальных классов и родителей. Букварь в последний раз переиздан в 2010 году. В системе начального образования республики используется примерно 50 лет. Благодаря развивающей методике, заложенной в основу букваря, в 1960-1970 годах существенно повысилось качество обучения грамоте и чтению, сократились сроки букварного периода на полгода.

— В чем секрет такого успеха учебников для якутских школ?

— На мой взгляд, секрет заключается в том, что мы, прежде всего, смогли создать и сохранить Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия), передающий историю и традиции разработки учебников молодым учёным-авторам и развивающий инновационные подходы к разработке учебников на основе научных исследований.

— Феодосия Васильевна, как долго создаются такие качественные учебники, обучающие несколько поколений школьников? Получается, что дети могут обучаться по тем учебникам, по которым в свое время учились их родители.

— Есть такие учебники, ставшие классическими, но их очень мало. Научную модель, совершенно новый тип учебника могут создать только хорошо подготовленные высококвалифицированные специалисты, работающие на междисциплинарном уровне – учёные-методисты, владеющие предметным содержанием, образовательными технологиями и технологией разработки учебно-методических комплексов, а также методами проведения педагогических экспериментов. Сложнее всего разрабатывать учебники для начальных классов. Раньше считалось, что один учебник создается в течение как минимум трех лет с учётом апробации в школе, этапа экспертизы, доработки и подготовки к изданию. Затем при каждом переиздании дорабатывается. Есть стабильные учебники, созданные на основе фундаментельных исследований, которые работают на протяжении 30-40 лет. В таких случаях дети иногда могут учиться по учебникам своих родителей. Конечно, по художественному оформлению, полиграфическому исполнению меняются, но методическая структура и содержание остаются. К таким учебникам, например, можно отнести “Математику” Н.Я. Виленкина для 5-6 классов, которые впервые были выпущены в 1970 году, а в 2016 году переизданы 35-ый раз. По русскому языку – учебники для начальных классов Т.Г. Рамзаевой, знаменитая “Азбука” В.Г. Горецкого, действующая сначала как пробная, а затем стабильная с 1977 года по настоящее время (УМК «Школа России»), учебники Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.М. Рыбченковой, М.М. Разумовской и других, издаваемые с 1980-х годов.

— По новым требованиям учебники должны иметь электронные приложения и включаться в федеральный перечень учебников. Какая работа у нас ведётся в этом направлении?

— В нашей республике два книжных издательства – “Бичик” и “Дани Алмас” – включены в федеральный реестр издательств, обладающих правом выпускать учебную литературу. Они также ведут работу по включению учебников в федеральный перечень. Эти издательства имеют возможность обеспечивать полиграфическое качество учебников и техническое качество их электронных версий. Это тоже достижение республиканского учебного книгоиздания.

— Феодосия Васильевна, могут ли электронные учебники, образовательные порталы полностью заменить традиционные учебники на бумажных носителях?

— Это самый актуальный вопрос в области современных образовательных ресурсов, к которым также относятся бумажные учебники в составе учебно-методического комплекса. Безусловно, будущее за электронными учебниками, цифровым образованием, которые обеспечивают мобильность, интерактивность, доступность, открытость образования. В ближайшее время у нас появится республиканский образовательный портал, способствующий формированию у детей региональной и этнокультурной идентичностей. Но бумажные учебники, особенно в начальной школе, всегда будут востребованы. Ведь необходимо передать детям наши традиции и ценности художественного чтения, книжной культуры и соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации образовательной деятельности младших школьников.

— Феодосия Васильевна, благодарим за интервью, предоставленную возможность ознакомиться с вопросами создания учебников для наших детей. И последний вопрос. Ваши планы и пожелания по развитию республиканских образовательных ресурсов?—

—— Прежде всего, нам необходимо быстрыми темпами реализовать резолюцию Первого республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры, проведённого 4-5 апреля этого года, по созданию образовательных ресурсов нового поколения на государственных и официальных языках Республики Саха (Якутия). Мы должны разработать учебники, пособия на основе эффективных образовательных технологий, обеспечивающих не только качество обучения, но и развитие личности, двуязычия, многоязычия, а также при издании использовать все возможности современного дизайна и достижения полиграфии. Перспективы развития учебно-методического обеспечения школ коренных малочисленных народов Севера мы планируем сначала обсуждать на федеральном уровне. Для этого мы инициировали проведение 20-21 ноября этого года в Санкт-Петербурге Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. А самое главное пожелание – выделение системе образования достаточного бюджетного финансирования для разработки, выпуска, приобретения учебной литературы.