АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
24
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  60.38
 68.95
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.07.2017, 18:11
Происшествия
Не тихая рыбалка
10.07.2017, 17:53
Происшествия
Видео
Видео: Уничтожение 200 кг конопли в Якутии
10.07.2017, 17:52
Происшествия
Якутские транспортные полицейские раскрыли кражу сотового телефона менее чем за час
10.07.2017, 17:40
Происшествия
Покусился на чужое (фото 18+)
10.07.2017, 17:33
Экономика
На дефицит местных кадров в строительстве обратили внимание
10.07.2017, 17:26
Культура & Образование
Михаил Николаев посетил Технопарк «Якутия»
10.07.2017, 17:19
Финансы
Видео
Экономия семейного бюджета
10.07.2017, 17:01
Политика
Александр Корякин провел прием граждан
10.07.2017, 16:57
Финансы
РСХБ первым в России выпустил кобейджинговую карту «Мир-UnionPay»
10.07.2017, 16:48
Столица
Дважды «Таежный герой»
10.07.2017, 16:42
Политика
Галина Данчикова: «Туристические возможности на Дальнем Востоке стали привлекательнее»
10.07.2017, 16:22
Путешествия
Харбинское лето с «TOUR LUX»
10.07.2017, 16:18
Общество
Алевтина Игнатьева покинула пост руководителя якутской Почты России
10.07.2017, 16:11
Общество
Три отставки
10.07.2017, 16:00
Общество
Малоимущие семьи могут получить социальную поддержку на ремонт фасадов своих домов
10.07.2017, 15:45
Происшествия
Жительницы Удачного распространяли через WhatsApp ложные сведения о терроризме
10.07.2017, 15:30
Спорт
«Якутские Боотуры» впервые примут участие в соревнованиях по американскому футболу
10.07.2017, 15:21
Культура & Образование
Ирина Бокова поддержала три новых образовательных проекта Якутии
10.07.2017, 15:12
Культура & Образование
Эпосоведы мира приняли участие в конференции по эпическому наследию народов в СВФУ
10.07.2017, 15:07
Культура & Образование
Что было на «Open. лекции», или о приемах «психологического айкидо»
10.07.2017, 15:03
Культура & Образование
Абитуриент-2017: завершается прием заявлений на программы бакалавриата, специалитета по результатам вступительных испытаний
10.07.2017, 14:59
Спорт
До встречи в Бердигестяхе: Верхневилюйск попрощался с XX Играми Манчаары
10.07.2017, 14:48
Спорт
На Играх Манчаары Усть-Алданский улус подтвердил звание безоговорочного лидера по мас-рестлингу
10.07.2017, 14:40
Спорт
Увар Тимофеев выиграл табун лошадей на Играх Манчаары
10.07.2017, 14:37
Культура & Образование
На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса вышла статья о якутском рекорде
10.07.2017, 14:15
Экология
Год добра: добровольцы продолжают проводить субботники
10.07.2017, 14:02
Происшествия
Взят под стражу насильник-педофил
10.07.2017, 13:00
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Обвиняемый в убийстве трех человек дал показания на месте преступления
10.07.2017, 12:50
Происшествия
Получило развязку жестокое убийство, совершенное прошлым летом
10.07.2017, 12:40
Республика
На медицинскую конференцию в Якутии приедут известные академики России
10.07.2017, 12:24
Спорт
Команды Верхневилюйского, Кобяйского, Оленекского улусов и города Якутска — победители Игр Манчаары
10.07.2017, 12:19
Спорт
Фейерверк рекордов на Играх Манчаары!
10.07.2017, 12:11
Столица
В Якутске прошла Спартакиада среди медиков
10.07.2017, 12:01
Финансы
Как будет выплачиваться пенсия после увольнения?
10.07.2017, 11:53
Общество
Актуальные летние наборы в магазинах «Камелек»
10.07.2017, 11:40
Происшествия
Осторожно, за рулем — подросток!
10.07.2017, 11:29
Общество
Береги велосипед!
10.07.2017, 11:22
Происшествия
16-летний грабитель
10.07.2017, 11:02
Общество
5 признаков того, что вам звонит мошенник
10.07.2017, 10:42
Столица
В Якутске продолжается промывка сетей канализации
10.07.2017, 10:31
Финансы
РСХБ направил более 80 млрд рублей на развитие экономики Удмуртии 
10.07.2017, 10:23
Культура & Образование
Интервью
ЕГЭ – единый инструмент оценки качества образования
10.07.2017, 9:55
Культура & Образование
Крупная победа якутской балетной школы в Южной Корее
10.07.2017, 9:38
Республика
Месяц водного патруля
10.07.2017, 9:27
Происшествия
Фотофакт
80 тонн воды и вертолет для спасения Батамая
10.07.2017, 9:18
Столица
Как отметили День семьи, любви и верности в селе Табага
10.07.2017, 9:09
Республика
Электроснабжение вилюйской группы районов восстановлено
10.07.2017, 8:59
Общество
10 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
10.07.2017, 8:50
Республика
Из дневника вожатого
10.07.2017, 8:46
Экономика
Конкурсы от «ЧИРиКо»
10.07.2017, 8:41
Спорт
Репортаж
Закрылись юбилейные ХХ Игры Манчаары
10.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 10 июля 2017 г.
10.07.2017, 0:11
Общество
Сегодня день рождения руководителей и мелодиста
09.07.2017, 21:56
Желток
Фотофакт
Победительница конкурса красоты Игр Манчаары
09.07.2017, 21:37
Желток
Фотофакт
Саарын встретил звезду Mortal Kombat
09.07.2017, 21:03
Спорт
Общекомандный зачет конных скачек на Играх Манчаары
09.07.2017, 20:58
Спорт
Чемпион Игр Манчаары о своей травме
09.07.2017, 20:52
Общество
Свадебный бум в Алдане: магия трех семерок и День семьи, любви и верности
09.07.2017, 20:42
Политика
Федот Тумусов высказался о женских прелестях
09.07.2017, 16:11
Общество
Погода в Якутске на понедельник: лето продолжается!
09.07.2017, 13:42
Желток
Фотофакт
Позитив
ВИП-косарь
09.07.2017, 12:32
Общество
Сегодня день рождения депутата и поэта
09.07.2017, 11:11
Республика
День семьи, любви и верности с казачьим размахом
09.07.2017, 11:04
Происшествия
Фотофакт
Парашютистка попала в ловушку
09.07.2017, 11:00
Спорт
Большой успех на Играх Манчаары
09.07.2017, 9:49
Происшествия
В Солнечном произошел пожар
09.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 9 июля 2017 г.
08.07.2017, 23:22
Общество
Позитив
Дачные хлопоты Ил Дархана
08.07.2017, 21:40
Столица
Городской пляж: безопасный и комфортный отдых
08.07.2017, 17:01
Происшествия
Эксклюзив
«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?
08.07.2017, 14:40
Происшествия
Экстра
ДОРИСС подтвердил факт вымогательства экс-сотрудником ФСБ
08.07.2017, 14:20
Республика
Глава Якутии и гендиректор ЮНЕСКО подписали третье коммюнике
Архив новостей
Происшествия
10 июля 2017, 17:52
120

Якутские транспортные полицейские раскрыли кражу сотового телефона менее чем за час

Потерпевший обнаружил хищение сотового телефона после того, как прошел входной контроль в здание аэропорта Якутска и сразу обратился в дежурную часть транспортной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными транспортной полиции злоумышленник был установлен. Им оказался  23-летний пассажир готовившегося к вылету самолета. Мужчина  был снят с рейса, в отношении него избрана мера пресечения заключение под стражу. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальное наказание  по данной статье предусматривает лишение  свободы на срок до двух лет.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
05.07.2017, 23:13
Общество
Экстра
Начальник столичной полиции ушел в отставку
08.07.2017, 1:11
Желток
Эксклюзив
Позитив
Горячая десятка якутских звезд Инстаграма
08.07.2017, 17:01
Происшествия
Эксклюзив
«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?
07.07.2017, 17:57
Политика
Экстра
Две отставки – два назначения
06.07.2017, 14:33
Экономика
Эксклюзив
Туйара Алексеева опровергла информацию о том, что ставила условия Ил Дархану
07.07.2017, 2:28
Желток
Фотофакт
Новый имидж Борисова
04.07.2017, 19:35
Политика
Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна
07.07.2017, 19:53
Происшествия
Скандал
Из-за аварии пострадали «Игры Манчаары»?
04.07.2017, 17:24
Политика
Экстра
Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэна
09.07.2017, 13:42
Желток
Фотофакт
Позитив
ВИП-косарь
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
10.07.2017

Увар Тимофеев выиграл табун лошадей на Играх Манчаары

Репортаж
Спорт
10.07.2017

Закрылись юбилейные ХХ Игры Манчаары

Фотофакт
Желток
09.07.2017

Саарын встретил звезду Mortal Kombat

Спорт
09.07.2017

Чемпион Игр Манчаары о своей травме

Политика
09.07.2017

Федот Тумусов высказался о женских прелестях

Фотофакт Позитив
Желток
09.07.2017

ВИП-косарь

Спорт
09.07.2017

Большой успех на Играх Манчаары

Позитив
Общество
08.07.2017

Дачные хлопоты Ил Дархана