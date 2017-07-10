Якутские транспортные полицейские раскрыли кражу сотового телефона менее чем за час

Потерпевший обнаружил хищение сотового телефона после того, как прошел входной контроль в здание аэропорта Якутска и сразу обратился в дежурную часть транспортной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными транспортной полиции злоумышленник был установлен. Им оказался 23-летний пассажир готовившегося к вылету самолета. Мужчина был снят с рейса, в отношении него избрана мера пресечения заключение под стражу. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.