Якутские теплоэнергетики проводят совместные рейды с судебными приставами

Специалисты шести филиалов АО «Теплоэнергосервис» и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) продолжают проводить совместные рейды по адресам потребителей-неплательщиков.

По состоянию на 1 июня 2018г. задолженность населения перед АО «Теплоэнергосервис» за потребленные коммунальные ресурсы выросла до 474 млн рублей. На сегодня компанией подано 1285 исков и получено положительных решений о взыскании задолженности с потребителей – физических лиц на общую сумму 44 млн рублей. Также открыто более 1400 исполнительных производств на сумму свыше 97,1 млн рублей в отношении потребителей-граждан. С начала года исполнением окончено исполнительных производств на сумму 13,6 млн руб.

Теплоэнергетики предупреждают, что одной из крайних мер воздействия на потребителей, не выполняющих обязательств по оплате энергоресурсов, является принудительное взыскание задолженности через суд. В случае, если должники не исполняют судебные решения, исполнительные документы направляются в Федеральную службу судебных приставов. При этом, судебные приставы вначале вручают потребителям-должникам, в отношении которых ведется исполнительное производство, требования о погашении задолженности. В случае, если долг не будет добровольно погашен в течение 5 дней, судебные приставы вправе наложить арест на имущество, банковский счет потребителя-неплательщика, применить другие меры принудительного взыскания.

Специалисты АО «Теплоэнергосервис» и сотрудники Службы судебных приставов регулярно проводят совместные рейды для снижения задолженности за энергоресурсы. Во время рейдов должникам вручаются требования об исполнении судебного решения, уведомления о погашении задолженности, проводится разъяснительная работа.

В ходе последнего рейда теплоэнергетики и судебные приставы побывали в Усть-Янском районе в п. Усть-Куйга по улице Зеленая, дом 23, кв.7. Задолженность собственника за потребленные коммунальные ресурсы превысила 150 тыс. рублей. Потребителю не раз направлялись уведомления о погашении задолженности, предупреждения о том, что в случае неоплаты долга к гражданину будут применены меры принудительного взыскания – арест имущества, списание средств с банковского счета и т.д. Однако гражданин, игнорируя уведомления и предупреждения, не оплачивал накопившуюся задолженность. Во время рейда судебным приставом был наложен арест на имущество должника в размере 35 тыс. рублей.

АО «Теплоэнергосервис» благодарит потребителей, своевременно оплачивающих платежи. Должникам рекомендовано решить вопросы о погашении либо реструктуризации долга, не доводя дело до судебного делопроизводства. Каждый потребитель должен понимать, что затягивание платежного процесса ведет только к увеличению суммы долга, ведь к ней насчитываются пени. По вопросам заключения соглашения о рассрочке задолженности гражданам необходимо обращаться в отделения и участки АО «Теплоэнергосервис» в отделы сбыта.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.