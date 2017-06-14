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Общество
14 июня 2017, 15:41
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Якутские теплоэнергетики поздравили с высокой наградой коллегу

На днях коллектив исполнительной дирекции АО «Теплоэнергосервис» в торжественной обстановке поздравил начальника производственно-технического отдела – заместителя начальника производственно-технического управления, председателя профсоюзной организации компании Марину Всеволодовну ЮШИНУ с присвоением звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РС(Я)» за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства республики.

Вручил высокую награду генеральный директор компании Владимир МИХАЛЕВ. В своем поздравлении генеральный директор предприятия отметил уникальность Марины Всеволодовны — настоящего профессионала, отработавшего в энергетической отрасли Якутии более 30 лет. «Марина Всеволодовна — очень энергичный, ответственный и отзывчивый сотрудник,прекрасный наставник молодых специалистов предприятия, она никогда не опускает руки и не спешит признавать поражение, что очень помогает ей еще и в профсоюзной деятельности», — заявил Владимир Михалев.

Как рассказала сама Марина Всеволодовна, ее папа, Всеволод Иннокентьевич ТАЮРСКИЙ повлиял на выбор профессии. Он также всю свою трудовую жизнь проработал в системе «Якутсэнерго» в Центральных электрических сетях и даже возглавлял профсоюзную организацию предприятия. Марина Всеволодовна поделилась своим секретом успеха. Она уверена, что стать успешным в реализации самых смелых планов и быть счастливым возможно каждому, главное – очень хотеть, обязательно действовать и улыбаться.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 93 котельных и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.

Справка
ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

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Источник: Ксения Павлова Пресс-служба ПАО <Якутскэнерго>
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