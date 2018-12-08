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Культура & Образование
8 декабря 2018, 14:54
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Якутские студенты стажировались на ферме в Германии

Полгода Бекнияз улуу Бердибай на своей инстаграм-странице рассказывал о своей жизни якутского студента в Мюнхене.

Закрыв четвертую сессию, студент Якутской ГСХА отправился на стажировку в Баварию. Они с Солтоной Касымкуловым прошли конкурс на право учиться и работать в Германии. Бекнияз рассказал сегодня ректору Ивану Ивановичу Слепцову о деталях стажировки. Говорит, что немцы очень ценят время, распределяя каждый час для эффективного труда и отдыха. Жил он в семье фермера владельца клуба «Верховая езда». В день работали и учились по 9 часов.

  

А Солтоной  приехал из Германии готовым участвовать в новом конкурсе. Теперь он с нетерпением ждет открытия программ студенческой мобильности с университетами Канады. В свободное от работы и учебы время в Мюнхене, молодой человек учил английский язык.

В Германии, где очень развит конный спорт, стажировку проходят студенты из многих стран. Наши ребята на смену попали со студентами из Албании и Украины. Самостоятельно работали на спецтехнике фермеров.Наличие прав на управление сельхозтехникой является одним из требований в условиях контракта.

И Бекнияз, и Солтоной приехали учиться в Якутск из Киргизии.

Бекнияз решил для себя, что магистратуру он выберет в образовательной системе Германии, а Солтоной, после того как получит диплом бакалавра по специальности «Ветеринарно-санитарная» экспертиза, будет учиться на ветеринара, ставшего для него уже родным Якутской ГСХА.

 

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА
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