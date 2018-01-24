Якутские студенты напали на прохожего и отобрали у него телефон

На молодого человека напали на ул. Строда. Применив силу, неизвестные открыто похитили у него сотовый телефон стоимостью 12 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении грабежа. Ими оказались 18-летний и 19-летний студенты одного из учебных заведений г. Якутска. По словам подозреваемых, похищенный телефон они сбыли за 1 500 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)