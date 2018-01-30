Якутские стрелки выиграли в Таиланде золото чемпионата Азии

Стрелки из Якутии Артур Николаев и Евгений Иванов в составе сборной команды России заняли первое место на чемпионате Азии по компакт-спортингу.

Турнир проходил 10-11 января 2018 года в Таиланде.

«Наша команда набрала 659 очков, команда Таиланда, занявшая 2 место, получила 630 очков. Третье место досталось команде из Южной Кореи, у них — 430 очков», — прокомментировал один из лучших стрелков Якутии Артур Николаев. По итогам 2017 года он вошел в десятку лучших стрелков Якутии третьим номером.

«Впереди много соревнований. Продолжаем усиленно готовиться. В мае примем участие на чемпионате Европы», — отметил именитый спортсмен.

Артур Николаев подчеркивает, что этот вид спорта близок к народу Саха, ведь не зря якутяне издавна славятся, как меткие стрелки.