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30 января 2018, 17:17
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Якутские стрелки выиграли в Таиланде золото чемпионата Азии

Стрелки из Якутии Артур Николаев и Евгений Иванов в составе сборной команды России заняли первое место на чемпионате Азии по компакт-спортингу.

Турнир проходил 10-11 января 2018 года в Таиланде.

«Наша команда набрала 659 очков, команда Таиланда, занявшая 2 место, получила 630 очков. Третье место досталось команде из Южной Кореи, у них — 430 очков», — прокомментировал один из лучших стрелков Якутии Артур Николаев. По итогам 2017 года он вошел в десятку лучших стрелков Якутии третьим номером.

«Впереди много соревнований. Продолжаем усиленно готовиться. В мае примем участие на чемпионате Европы», — отметил именитый спортсмен.

Артур Николаев подчеркивает, что этот вид спорта близок к народу Саха, ведь не зря якутяне издавна славятся, как меткие стрелки.

«Считаю, что стрелок должен вести здоровый образ жизни. Только тогда он будет иметь твердую руку и меткий глаз и будет в лучшей форме. Это, пожалуй, самое главное требование. И, конечно, надо постоянно тренироваться. В различных соревнованиях международного уровня мы представляем Россию и родную Якутию, поэтому всегда чувствуешь большую ответственность», — добавил Артур Николаев.

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Источник: Пресс-служба Федерации спортинга РС(Я), http://sportyakutia.ru/novosti/55-strelba/6291-yakutskie-strelki-vyigrali-v-tailande-zoloto-chempionata-azii
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