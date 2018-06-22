Якутские справедливороссы собирают подписи с требованием не голосовать за  повышение пенсионного возраста

Внесённый Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект закона, предусматривающий повышение пенсионного возраста вызвал бурю протестов как в России, так и в Якутии.

Представители партии «Справедливая Россия» призвали депутатов Государственной Думы РФ не голосовать за этот законопроект. А обращаясь к членам Правительства Российской Федерации потребовали безотлагательно рассмотреть и принять альтернативные решения, предлагаемые партией.

По мнению, руководителя регионального отделения партии в Якутии Юрия Григорьева правительственный законопроект противоречит Конституции Российской Федерации, которая прямо запрещает принимать законы, ухудшающие либо отменяющие права граждан.

«Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу, а повышение пенсионного возраста только усугубит эту проблему – количество безработных увеличится, доходы населения уменьшатся, экономика страны получит очередной удар в виде снижения покупательского спроса», — утверждает Григорьев. «По предварительным расчетам, при пенсии в 10 тысяч рублей каждый мужчина в Якутии недополучит по 600 тысяч, а женщина по 960 тысяч рублей! В республике итак огромная безработица — куда пойдут «недопенсионеры», на биржу труда?», — с возмущением говорит Григорьев.

По его словам, также надо решить вопрос и с жителями Севера России. «Жителей Якутии тревожит информация, что на Крайнем Севере возраст выхода на пенсию будет увеличен до 60 лет для мужчин и до 58 лет — для женщин, и это не справедливо», — заявил Юрий Григорьев.

Как утверждают в «Справедливой России», деньги на пенсии в стране есть, и их можно взять, не ущемляя права и гарантии граждан страны. В нынешнем году сверхплановые доходы бюджета уже составляют свыше 1,8 триллиона рублей, а к концу 2018 года составят около 2,8 триллиона рублей.

Кроме этого, правительство до сих пор не использовало другие имеющиеся резервы, предложенные справедливороссами. Так до сих пор правительством не рассмотрены вопросы связанные с увеличением конкуренции в госзакупках (это может дать бюджетную экономию в 3-5 триллионов рублей в год); повышения ставки налогообложения (18%) для тех, кто получает доходы свыше 24 миллионов рублей в год (плюс 200 миллиардов рублей в год), отмена налоговых льгот по возврату НДС для экспортеров сырья (до 1,8 триллионов рублей в год).

В ближайшие дни представители регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Якутии примут участие во всероссийской пресс-конференции, которая охватит все регионы страны. Предполагается, что на мероприятии будет представлена позиция партии и обсуждены инициативы справедливороссов направленные против принятия нового антинародного законопроекта правительства.

«Хватит выкачивать деньги из карманов граждан!» по этим лозунгом справедливороссы начинают сбор подписей граждан страны. Собранные подписи должны быть направлены в Правительство Российской Федерации в срок до 10 июля 2018 года.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает всех жителей Якутии поддержать альтернативные решения и предложения по пенсионной реформе.

Мы жители Республики Саха (Якутия), обращаемся к депутатам Госдумы с требованием отклонить предложение правительства о повышении пенсионного возраста и проголосовать за законопроект «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» «О страховой пенсионной системе в РФ».