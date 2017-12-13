Якутские спасатели получили патент на свое изобретение

Богатые урожаи якутского леса: ягод, грибов, туризм, охота, рыбалка привлекают много людей в таежные дали. Иногда случается, что они теряются.

В силу огромных расстояний, погодных, климатических условий, ограниченности мобильной связи, поиск каждого человека становится сложной задачей. Спасатели Службы спасения Якутии могут сутками идти по следу, находят более 90 % потерявшихся, но это огромный и иногда весьма опасный труд, когда потерявшийся мог стать жертвой хищников. За 10 месяцев 2017 года спасатели выезжали на поисково-спасательные работы 251 раз. При этом, в связи с малолюдностью, достаточно сложно мобилизовать десятки людей в отдаленных сельских поселках. Тем более, люди вынужденно и надолго отвлекаются от сезонной работы, а, как известно, на селе «летний день зиму кормит».

Заблудившиеся люди рады бы самостоятельно выбраться к людям, но они, потеряв ориентиры, не знают куда идти. В связи с этим, в Службе спасения Якутии родилась идея создать поисково-спасательный маяк, который бы дал потерявшимся ориентир. Соответственно, объединились бы старания, как спасателей, так и самих потерявшихся. В качестве такого ориентира спасатели разработали поисково-спасательный маяк, который время от времени включает прерывистый звук автомобильного («паровозного») гудка, а в сумерках мигает световым сигналом. Он может подавать сигналы круглосуточно, при любой погоде для привлечения и выхода на него потерявшихся. Даже в непогоду и ночное время продолжится поисковый процесс. Такими маяками, по заведомо большому периметру, через каждые 2-3 км, чтобы между ними не прошел заблудившийся человек, окружается место последней встречи потерявшихся. К маяку прилагается записка: « Иван Иванович, не беспокойтесь. Вас ищут. Ждите, через каждые три часа маяки обходят спасателями». Рядом прилагается бутылка с водой, спички, галеты. Авторами изобретения являются сотрудники Службы спасения РС(Я) Н.Находкин, А.Быков, П.Васильев, А.Аитов.

Идея была реализована, причем из подручных материалов: пластиковая труба, комплектующие из автомагазина, детали от барбекю и т.д. Самое замечательное, что реализованная идея служит верой и правдой спасателям, спасает жизни заблудившихся людей. Вот недавний пример: 29 августа этого года на пульт оперативного дежурного поступило заявление о пропаже семейной пары в районе Намцырского тракта, оперативная группа спасателей выехала к месту происшествия. Так как зона поиска была большая, старшим группы Александром Митрохиным было принято решение помимо наземного поиска, по периметру установить сигнальные маяки. Пока разносили и устанавливали, на звук вышли потерявшиеся грибники. Были сэкономлены силы, средства и время. Не говоря уже о подключении дорогостоящей авиации или мобилизации волонтеров. В сентябре маяки перекрыли огромную площадь при поисках охотника на Алдане, что позволило малыми силами обследовать большие территории.

Свою разработку спасатели показывали в Москве на международном салоне-выставке «Комплексная безопасность 2016», где ГКУ «Служба спасения РС(Я)» была удостоена Серебряной медали МЧС России. Российское братство спасателей РОССОЮЗСПАС предложило их для массового применения спасателями и волонтерами России.

Сегодня пришла еще одна хорошая новость из ФИПС Роспатента — получена информация о положительном решении по заявке на изобретение о выдаче патента якутским спасателям «ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ МАЯК И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ».

Поздравляем спасателей с их творческим подходом к спасению людей, самоотверженной работой и с наступающим профессиональным праздником!