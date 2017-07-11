Якутские спасатели отчитались: праздники в Якутии прошли без ЧП

Якутские спасатели не допустили чрезвычайных происшествий во время ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

В период с 27 июня по 10 июля 2017 года оперативная группа спасателей ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» под руководством первого заместителя начальника Тарского В.В. обеспечивала безопасность крупных республиканских мероприятий — Ысыаха Олонхо в г. Вилюйске, Ысыаха молодежи в г. Мирном, а также ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района.

Для обеспечения безопасности на объектах Игр подразделениями Службы спасения были выставлены посты безопасности.

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, спасатели работали в режиме усиленного патрулирования, осуществляли непрерывный мониторинг водных объектов, проводили разъяснительно-профилактическую работу среди населения, участников и гостей спартакиады о правилах поведения на воде, соблюдения мер безопасности и напоминали им, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.

«В результате проведенной профилактической работы на территории проведения республиканских мероприятий происшествий не допущено», — рассказал Василий Тарский.