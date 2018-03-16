Якутские спасатели готовятся к предстоящему паводку

Полным ходом в подразделениях службы спасения Якутии идут подготовительные и профилактические мероприятия по подготовке к весеннему половодью.

Чтоб быть уверенным в своих силах и возможностях весь личный состав проходит полное медицинское обследование у квалифицированных врачей, проблемы со здоровьем в поле при ЧС никому не нужны. Кроме этого обязательная физическая подготовка это и спортзал и манеж для альпинисткой подготовки, бассейн для отработки спасения на воде и дальнейшей сдачи нормативов.

В эти дни спасатели аэромобильного поисково-спасательного подразделения ГКУ РС (Я) «Служба Спасения РС (Я)» отработали навыки выживания в таёжной местности и провели тренировку по эвакуации пострадавшего на носилках «Акья», прошли 20-ти километровый марш по пересечённой местности, вспомнили навыки постановки лагеря, оборудования ночлега и выживания при низких температурах. Данные тренировки являются частью подготовки перед весенним половодьем, впереди якутских спасателей ждут учения по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8.

В ближайшее время в г. Хабаровск выезжают для проведения водолазной аттестации и получения допуска к выполнению водолазных работ спасатели, имеющие водолазную квалификацию в барокомплексе ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».

В Якутске и во всех филиалах службы проходит подготовка имеющейся техники к предстоящему паводку, а это вездеходы, автомобили и плавательные средства.

Центром мониторинга и прогнозирования службы спасения в части подготовки к предстоящему весеннему половодью в постоянном режиме отслеживаются уровни снежного покрытия, толщины льда на водных объектах по всей территории Республики Саха (Якутия), после обработки информации делаются прогнозы которые направляются в заинтересованные ведомства.

Готовятся листовки, памятки по предупреждению населения о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Спасателями в учебных заведениях на регулярной основе проводятся открытые уроки по безопасности жизнедеятельности, где с помощью манекенов детям рассказывают о методах оказания первой медицинской помощи. В преддверии половодья по телевидению и на уличных экранах будут транслироваться видеоролики по безопасности и поведению населения при экстремальных ситуациях. Подготовка идет полным ходом, но будем надеяться, что профессиональная помощь спасателей не пригодится.