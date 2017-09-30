Якутские скрипачи вылетели на очередные заграничные гастроли

В эти часы из Москвы вылетел межатлантический самолет с коллективом Государственного ансамбля скрипачей РС(Я) «Виртуозы Якутии», который летит на повторные гастроли по Латинской Америке.

Первый тур гастролей якутских скрипачей охватил Бразилию, Аргентину, Чили, Эквадор, Гватемалу.

А нынешнее турне познакомит с искусством ансамбля Уругвай, Перу, Коста-Рику, Панаму, Колумбию.

Через три недели, по приезду в Россию гастрольный тур продолжится в Москве, по «Золотому Кольцу»: Рыбинск, Вологда, Ярославль и завершится в Санкт-Петербурге.

Ансамбль возвратится в Якутию в конце октября.

Необходимо отметить, что этот талантливый и непревзойденный коллектив неоднократно выезжал на большие гастроли по городам США.

Руководители: профессора ВШМ Лариса ГАБЫШЕВА и Станислав АФАНАСЕНКО, к слову сказать, активный член международной организации Клуб Ротари, офис находится в США.