Якутские школьники успешно выступили в “Королёвских чтениях”

В эти дни в г. Москве завершаются XLI Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства. В чтениях успешно принимают участие и якутские школьники – воспитанники Малой академии наук РС (Я). В работе секции «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов» приняли участие воспитанники лаборатории геоинформатики Малой академии наук РС (Я)- учащиеся Намской улусной гимназии Тимур Гаврильев, Андрей Сыромятников, а также ученики школ г. Якутска – Павел Степанов (СОШ № 17) и Иван Тимофеев (СОШ № 5). Работы якутских школьников вызвали большой интерес у руководителей и участников секции как объемом выполненных работ по изучению водных объектов, так и растительности островов реки Лена, а также лесных пожаров на территории Национального природного парка «Ленские столбы».

Учитывая опыт и уровень работ якутских школьников, генеральный директор ОАО «НПК РЕКОД» госкорпорации «Роскосмос» Вячеслав Безбородов предложил без испытательного срока заключить договор с Малой Академией наук РС (Я) и создать тем самым, так называемый, школьный центр космических услуг ОАО, который будет первым в истории развития проекта центром к востоку от Уральских гор. ОАО предоставляет право использования своего программного обеспечения для выполнения исследовательских проектов школьникам и каждый год будет продлевать договора в зависимости от результатов работы.

Также состоялись переговоры министра образования и науки РС (Я) Владимира Егорова с руководством ОАО НПК «РЕКОД», по итогам которых принято предварительное решение о начале работы по формированию геоинформационной системы «Космос» ОАО «НПК Рекод» для задач республики. Создание такой системы позволит использовать результаты космических исследований как для учащихся, так и для всех представителей системы образования и науки в производственных целях.

Справка: XLI Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика Сергея Королева и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства (Королёвские чтения), проходили с 24 по 25 января 2017 г. в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Оргкомитет чтений возглавил академик РАН Евгений Микрин – генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ.

Сопредседатель оргкомитета – генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» И.А. Комаров.

Для участия в форуме зарегистрировались более 1000 специалистов, подготовлено более 700 докладов в рамках работы 22 секций.

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «РЕКОД» (ОАО «НПК «РЕКОД») создано по инициативе Роскосмоса и Росимущества в целях обеспечения эффективного использования отечественного и мирового космического потенциала в интересах модернизации экономики Российской Федерации, развития ее регионов и муниципальных образований.

ОАО «НПК «РЕКОД» – один из активных участников рынка космических продуктов и услуг, разработчик и инструмент реализации государственной политики в этой области.

Корпорация является головной организацией Роскосмоса по подготовке и реализации совместных соглашений, программ и проектов с субъектами Российской Федерации и другими потребителями в области использования РКД.

Роскосмосом при непосредственном участии Корпорации разработаны Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации от 14.01.2014, Пр-51) и др. документы.