Якутские школьники состязаются в ювелирном деле на III Региональном чемпионате JuniorSkills

В Международный день ювелира, 31 января, на площадках Якутского промышленного техникума начались соревнования школьников по компетенции «Ювелирное дело» III регионального чемпионата JuniorSkills.

В компетенции «Ювелирное дело» в возрастной категории 14+ принимают участие пять школьников: Айсен ЗАХАРОВ из Нюрбинского технического лицея; Яна ЯКОВЛЕВА из Саха политехнического лицея; Владимир ПОПОВ из Батаринской СОШ Мегино-Кангаласского улуса; Юрий ЕГОРОВ из Сунтарской детской школы искусств; Давид ЖИРКОВ из Мюрюнской СОШ № 2 Усть-Алданского улуса.

Рассказывает Любовь ДОРОГУНОВА, главный эксперт, мастер производственного обучения Якутского промышленного техникума:

«Конкурсное задание состоит из практической работы. Участник должен изготовить ювелирное изделие из латуни – брошь. Общий объем выполнения работ рассчитан на три дня по 4 часа. Задания весьма сложные, разработанные по международным критериям WorldKills. Школьники делают то же самое, что и студенты ССУЗов, только без пайки. Дети последовательно выполняют серию из нескольких заданий, в том числе разметку, выпиливание, закрепку с подрезкой, гравировку, полировку, то есть они должны показать навыки и умения всех стандартных операций ювелира. Меня очень радует, что дети занимаются ювелирным делом в кружках. Среди наставников JuniorSkills есть и мои ученики, например, Савва Левин, педагог дополнительного образования Саха политехнического лицея. В республике профессия ювелира очень востребована. Якутские ювелиры позиционируются как одни из лучших мастеров своего дела, они работают не только в республике, но и в Москве, Казахстане и других крупных городах России».

Юра ЕГОРОВ представляет команду ДШИ Сунтарского улуса. Он долгих семь лет занимается у педагога Василия Уварова в прикладном классе. В последние годы ему больше нравится изготавливать ювелирные изделия. Юра – участник многих выставок улусного, республиканского и российского уровней. В 2016 г. стал призером республиканской выставки прикладного творчества школьников «Радуга Севера», в 2015 г. – обладателем гран-при международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» в номинации «Прикладное творчество». Юра умеет изготавливать якутские ножи. Кстати, Юрин отец, тоже мастер на все руки, в свое время был учеником отца наставника Василия Александровича.

Савва ЛЕВИН, педагог дополнительного образования Саха политехнического лицея, – наставник Яны Яковлевой, которая принимает участие в чемпионате JuniorSkills третий раз. Савва Александрович окончил Якутский колледж технологии и дизайна по специальности «Художник-ювелир». Ведет кружок «Ювелирный», где обучает детей навыкам работы с лобзиком, выпиливания, гравировки, чеканки, заклепки, пайки, рисования и т.д. Изделия они изготавливают из латуни, это смесь меди и никеля. Всего кружковцев 20, из них шестеро уже решили связать себя с профессией ювелира. По словам Саввы Александровича, организация регионального чемпионата в этом году на высоком уровне, участникам предоставили ювелирные верстаки, обеспечили всем необходимым оборудованием и материалами. За это большое спасибо коллективу Якутского промышленного техникума – соорганизаторам III регионального чемпионата JuniorSkills.

Юным умельцам предстоит еще два дня поистине кропотливой работы. Поздравляем вас с Днем ювелира, пусть ваши творения дарят людям радость!