Якутские школьники состязались в ораторском искусстве

Всероссийский конкурс ораторского мастерства «МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» проводится в целях повышения у школьников качества владения русским языком как государственным языком Российской Федерации в условиях двуязычной образовательной деятельности, содействия формированию у них общероссийского гражданского самосознания.

Организацию и проведение конкурса координирует ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)». В число региональных координаторов входят Филологические факультеты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Республика Саха (Якутия)) и Башкирского государственного университета (Республика Башкортостан), Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского (Приволжского) Федерального университета (Республика Татарстан), Институт развития национальной школы (Республика Тыва), Филологический факультет Башкирского государственного университета (Республика Башкортостан), Центр национального образования Чувашского института образования (Чувашская Республика).

Напомним, что Всероссийский конкурс стартовал в ноябре 2017 г. в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг. (при финансовой поддержке Минобрнауки России). В онлайн-режиме было зарегистрировано 904 участника. В конкурсе свои ораторские способности проявили учащиеся 8-9 классов, обучающиеся на родных языках народов России (изучающие учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» и другие) в сельских образовательных организациях субъектов Российской Федерации. По итогам двух предшествующих этапов известны имена 30 финалистов из Республик: Саха (Якутия), Башкортостан, Татарстан, Тыва и Чувашской Республики, которые встретятся на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Заключительный этап приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова, автора стихотворения «Мой русский язык» и 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и проводится в столице России 14-15 декабря 2017 г. в Московском доме национальностей в составе мероприятий Дней Республики Саха (Якутия). В программе мероприятий заключительного этапа в Москве предусмотрены различные культурно-просветительские и образовательные мероприятия для школьников, в том числе встречи со сверстниками из московских школ и лидерами единого детского движения, презентации регионов «Радуга дружбы» и др.

По итогам Всероссийского конкурса ораторского мастерства «Мой русский язык» будут определены обладатели титула гран-при, лауреаты и дипломанты, успешно проявившие свои коммуникативно-речевые умения на русском языке. Оценивать умения школьников будут известные руководители и ученые в сфере русского языка, билингвального образования и книгоиздания: Хамраева Е.А., д.пед.н., директор межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена, Садыкова Р.Х., к.пед.н., доцент, ведущий редактор издательства «Бином», Подколзина Т.В., к.пед.н., доцент кафедры РКИ МПГУ, Саматова Л.М., к.пед.н., ведущий редактор издательства «Русский язык. Курсы», Чубуков А.В., к.пед.н., доцент кафедры РКИ МПГУ, Николаева А.-М.Ю., генеральный директор сети билингвальных русско-британских образовательных организаций ENS.

Отметим, что ораторскому мастерству всегда и везде придавали особое значение. «Овладение принципами и правилами эффективного публичного выступления как инструмента построения взаимоотношения с людьми в обществе, в семье, в кругу друзей, в школе и в профессиональной сфере очень важно для современного человека. Устную речь необходимо совершенствовать – она также отражает интеллектуальное развитие говорящего и его социальные навыки», – говорят организаторы. Важность развития устной речи подтверждает и внедрение в скором времени в систему российского образования устного компонента (в ГИА для девятиклассников и ЕГЭ для выпускников школ).