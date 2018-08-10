Якутские школьники рассказали о своих каникулах в Крыме

На днях из Крыма вернулись школьники, отдыхавшие в детском оздоровительном пансионате «Радуга» по муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы». В группу попали победители муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, НПК, предметных конкурсов.

ДОП «Радуга» находится в поселке Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым. По приезде детей распределили по возрасту в 2 экипажа. Штурманами работали лучшие вожатые Севастополя, Симферополя, Уфы, Элисты. За три недели дети приобщились к творческим видам деятельности, развили творческое мышление, подружились с детьми из других регионов.

Наша смена называлась «Морской круиз-2018». Было проведено очень много интересных мероприятий, коллективных игр, наши дети становились победителями и призерами. Были организованы экскурсии в Качи-каньон и по местам Альминского сражения. Также посетили Бахчисарай, Ялту, Алупку, Севастополь, сафари-парк «Тайган», аквапарк, дельфинарий, аквариум в Евпатории. На прощальном вечере отличившихся детей наградили грамотами, Ильина Айта сыграла на хомусе, а Сережа Кузнецов запел осуохай. Дети подарили сувениры администрации, всем вожатым и работникам пансионата.

Григорьева Юлия: «Не пожалела, что прилетела в Крым, в ДОП «Радуга». В этом пансионате проводились интересные мероприятия, такие как открытие, Евровидение, в гостях у экипажей, рекорд Гиннеса, а также квесты по территории лагеря.

Кормят в «Радуге» вкусно, на целый день сытый. Помимо правильного питания мы ходили на йогу, на процедуры, на море (2 раза в день) и на массаж. Пили кислородные коктейли и наслаждались ароматом соснового бора.

Были экскурсии по Крыму. Мы посетили исторические города, были в бисерном храме, в старом городе в Бахчисарае, посещали музеи, посвящённые истории Крыма и Севастополя, взбирались на гору и были в курортных местах.

У нас были лучшие вожатые, очень веселые и ответственные. Всегда рядом со своими детьми, не оставляли нас ни на одну минуту, жили с нами в одном корпусе.

Я бы хотела снова полететь в ДОП «Радуга» в следующем году».

Слепцова Валерия: «Территория очень большая, по всему пансионату идут хорошо асфальтированные тропинки, а совсем рядом растут высокие крымские сосны. Черное море мы могли видеть всегда, потому что оно находилось в пару десятках метрах от нас. Особенно красиво было, когда мы приходили на вечернее мероприятие и солнце садилось прямо перед нашими глазами, а море отражало всю эту замечательную красоту.

Кормили нас 5 раз в день и всегда помнили про детей, которые имели на что-то аллергию (специально для них готовили другие блюда). Готовили вкусно, по-домашнему, порции были большими, что очень радовало. Только на полдники мы ели свежие фрукты и пряники, что уж говорить про сытные завтраки и обеды с ужином. Также с утра нам выдавали кислородные коктейли. Вечерние мероприятия были разными, к одним нужна была подготовка экипажа, а другие проводились «спонтанно». Были и квесты, и караоке, и шоу, и представления других экипажей. Происходили эти мероприятия в разных уголках пансионата, в основном всё проводилось на летней эстраде, но также было и в кинозале.

Одним из самых запомнившихся мероприятий для меня являлось «Евровидение», оно проводилось в первую неделю нашего заезда, к нему мы готовились целых три дня. Мой экипаж (№ 12, «Пираты Чёрного моря») показал клип, а точнее, историю развития популярности Виктора Цоя, группы «Кино». Я считаю, что это задание на мероприятие дало моему экипажу огромный толчок. Именно в ходе подготовки все хорошо узнали друг друга. Ах, а какая была изумительная атмосфера, когда мы выступали перед другими ребята, это был волшебный миг. Также прекрасно помню нашу первую победу, это была битва хоров.

Дети, отдыхающие в пансионате, прибыли из разных городов России. Это расширило наш кругозор и дало шанс познакомиться с новыми ребятами из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Севастополя и т.д.

Также мы не забывали посещать экскурсии. Например, я побывала в Ялте, Севастополе, Бахчисарае и во многих других местах. Мы всегда следовали плану, поэтому успевали поесть, закупиться сувенирами, сфотографироваться. Мне очень понравился пансионат «Радуга», именно здесь я нашла много новых друзей, укрепила свое здоровье и узнала много нового. БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем за смену!».

Саргылана Тимофеева: «Лагерь-пансионат «Радуга» мне очень понравился. Это был мой первый лагерь и ожидала от него многое. Первый же день стал самым длинным в моей жизни, столько впечатлений всего за несколько часов. Когда мы зашли на территорию лагеря, то мне показалось, что он огромный. Деревья и цветы очень красивые, видно, что за ними ухаживают. Еда, конечно, не как дома, зато кормят 5 раз в день. Особенно понравилась творожная запеканка. Огромное спасибо вожатым этого лагеря за эту смену, именно благодаря им остались самые позитивные эмоции. Они навсегда в моем сердце.

Лагерь «Радуга» настолько сближает, что в последний день не хотелось уезжать и прощаться со всеми прекрасными людьми, которые открылись мне за эти три недели. Я обязательно буду участвовать в различных олимпиадах и занимать призовые места, чтобы в следующем году снова попасть в лагерь. Отдельная благодарность управлению образования за эту путёвку в Крым».

От имени школьников и их родителей благодарим Окружную администрацию и Управление образования города Якутска за прекрасный отдых, незабываемые впечатления, за положительный заряд на новый учебный год.

Дети обещали, что будут участвовать во всех олимпиадах и поедут снова к морю за новыми впечатлениями.